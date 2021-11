Liber, la mostra d’arte contemporanea dedicata ai libri

La mostra

Share on Email

Share on LinkedIn

Share on Telegram

Share on WhatsApp

Share on Pinterest

La mostra "Liber", presso la Galleria Angelica di Roma, divisa in due sessioni, 20-27 novembre e 4-11 dicembre, sarà fruibile gratuitamente

A Roma, il 20 novembre, sarà inaugurata “Liber”, mostra d’arte contemporanea gratuita, a cura del critico d’arte Antonella Nigro, presso la celeberrima Bibliotheca Angelica, aperta ufficialmente nel 1604, che insieme all’Ambrosiana di Milano e alla Bodleian Library di Oxford, vanta d’essere la prima biblioteca, in Europa, destinata al pubblico, divenuta centro internazionale di cultura e, dal 1940, sede dell’Accademia Letteraria dell’Arcadia.

La mostra

L’esposizione, prevista in due sessioni, nella quale relatori e artisti, con perizia, cura e passione, hanno indagato, scritto e illustrato il tema del libro, della lettura e della conoscenza nelle loro molteplici e affascinanti declinazioni, nasce dalla volontà di custodire e divulgare, nelle svariate ramificazioni dell’arte, il frutto del sapere, che, tramutato in Libro, accarezza e risveglia memorie di viaggi possibili e impossibili con allusioni, illusioni, interpretati dalla creatività di ottantacinque artisti. La mostra, dipartita in quattro sezioni, Charta, Ut pictura poёsis, Caudex e But-Eut, sarà arricchita dai saggi introduttivi di 12 relatori provenienti da tutta Italia.

Arriva la mostra di Badiucao, il Banksy cinese La mostra “La Cina (non) è vicina. BADIUCAO – opere di un artista dissidente” è stata inaugurata questo weekend a Brescia

Il progetto

L’intreccio di emozioni, curiosità e concezioni, ad opera del critico Antonella Nigro – e del suo team di “solo donne”, alle Traduzioni l’esperto linguistico Giovanna Della Porta, al settore Comunicazione e Promozione lo storico dell’arte Nunzia Giugliano e all’Editing la consulente editoriale Grinora Mellethanne – sarà l’anello di congiunzione tra il fruitore e la fiamma della ‘libera conoscenza’. L’esposizione, presso la Galleria Angelica, in Piazza Sant’Agostino nel cuore di Roma, divisa in due sessioni, 20-27 novembre e 4-11 dicembre, sarà fruibile gratuitamente, nel rispetto delle norme anticovid, negli orari di apertura della Bibliotheca Angelica.