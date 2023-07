Distrutta da un incendio a Napoli la “Venere degli stracci” di Pistoletto

Una versione in grande formato dell'opera era stata installata in piazza Municipio il 28 giugno 2023 con l'obiettivo di proiettare Napoli in una dimensione internazionale.

Un incendio ha completamente distrutto all’alba la “Venere degli stracci”, l’installazione di arte contemporanea realizzata dall’artista Michelangelo Pistoletto. Le fiamme hanno sciolto la statua e ridotto in cenere gli indumenti vecchi che la ‘adornavano’. In piazza Municipio a Napoli, per domare le fiamme, sulla cui origine si indaga, vigili del fuoco e polizia municipale.

La Venere degli stracci

La Venere degli stracci è un’opera di Michelangelo Pistoletto risalente al 1967. L’installazione è formata da una scultura in acciaio, riproduzione della statua Venere con mela dello scultore neoclassico danese Bertel Thorvaldsen, affiancata da una montagna di stracci. In questo caso le forme dell’arte classica stridono con il disordine della vita moderna.

Esistono diverse versioni di quest’opera, conservate in varie strutture museali: Fondazione Pistoletto, Biella; Museo d’arte contemporanea Donnaregina, Napoli; Museo d’arte contemporanea del castello di Rivoli; Tate Gallery, Liverpool.

L’installazione a Napoli

Una versione in grande formato dell’opera era stata installata in piazza Municipio a Napoli il 28 giugno 2023. L’obiettivo dell’installazione era quello di proiettare Napoli in una dimensione internazionale, facendo riflettere cittadini e turisti nell’ambito del programma “Napoli contemporanea” voluto dal Comune. Durante l’inaugurazione, lo scultore Michelangelo Pistoletto aveva spiegato che “gli stracci sono dei rifiuti e la Venere, che viene dalla storia e dalla bellezza, li rigenera e di colpo gli stracci diventano opera d’arte e ritornano a vivere. Ora questa Venere, già esposta in città diverse volte, è diventata così grande perché è stata considerata un’icona del nostro tempo ed è presentata in una dimensione iconica per il luogo in cui si trova”.

