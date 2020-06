Opere d’arte sono l’orgoglio del nostro Paese. Tra le eccellenze italiane ci sono il cibo, la moda, il design, l’artigianato e soprattutto l’arte, che fin dai tempi più antichi è stata presa a modello per gli artisti stranieri che in Italia passavano anni interi a studiare i grandi Maestri del passato. In occasione della Festa della Repubblica, abbiamo pensato di stilare una breve classifica con le 10 opere d’arte italiane più conosciute al mondo.

Le opere d’arte italiane più celebri al mondo

Ci rendiamo conto che questa classifica non può certamente essere esaustiva né completa, anzi vi chiediamo: chi manca? Chi avremmo dovuto mettere?

LA GIOCONDA

Il genio di Leonardo e l’arcinota ‘Gioconda‘ o Monna Lisa, una delle opere d’arte più celebri al mondo. Leonardo ci mise più di dieci anni per dipingerla, dal 1503 al 1514 e dal 1945 l’opera è conservata presso il Musée du Louvre di Parigi.

LA CREAZIONE DI ADAMO

Tra le opere d’arte italiane più famose al mondo troviamo La Creazione di Adamo. Si tratta di un affresco di Michelangelo Buonarroti, databile al 1511 circa e facente parte della decorazione della volta della Cappella Sistina, nei Musei Vaticani a Roma, commissionata da Papa Giulio II.

LE MUSE INQUIETANTI

Tra le opere d’arte di Giorgio de Chirico, la sua tela più nota è “Le muse inquietanti” (1917-18), ricca di simbolismi e rimandi pittorici.

LA NASCITA DI VENERE

La ‘Nascita di Venere’ del Botticelli (1482-85), una delle massime icone del Rinascimento, conservata agli Uffizi di Firenze, è da sempre considerata l’idea perfetta di bellezza femminile nell’arte.

DAVID DI MICHELANGELO

Il ‘David’ di Michelangelo, rappresenta il canone di bellezza maschile. Ritenuto un capolavoro della scultura mondiale, è uno degli emblemi del Rinascimento, nonché simbolo di Firenze e dell’Italia all’estero.

LA CANESTRA DI FRUTTA

La celebre natura morta del Caravaggio, che è anche l’unica opera di questo tipo pervenutaci completa è la “Canestra di frutta” del 1599 conservata presso la Pinacoteca Ambrosiana di Milano.

LA VENERE DI URBINO

Nella nostra classifica delle opere d’arte italiane più famose citiamo un’altra Venere, questa volta di Tiziano, comunemente conosciuta come la “Venere di Urbino” (1538) e fonte inesauribile d’ispirazione per i successivi dipinti di nudo femminile (uno su tutti l’Olympia di Manet del 1863).

LA MERDA D’ARTISTA

E la “Merda d’artista” di Piero Manzoni? Maggio 1961, 90 scatolette da 30 gr ciascuna. La provocazione allo stato puro, forse ancor più di Duchamp.

LA DAMA CON L’ERMELLINO

Un altro Leonardo, un altro ritratto femminile: la “Dama con l’ermellino”, datato 1488-90 e conservato al Castello del Wawel a Cracovia. Si tratta di una delle opere d’arte italiane più conosciute all’estero.

I CONCETTI SPAZIALI

Infine, Lucio Fontana, fondatore del movimento spazialista. Prendiamo una tela qualsiasi tra i suoi famosi ‘Concetti spaziali’, le opere tagliate. Rosso, giallo, bianco, nero, verde o blu?