Pasqua, le frasi e gli aforismi d’autore da dedicare per fare gli auguri

La Pasqua è uno dei momenti dell’anno più attesi per farsi gli auguri. Una festività che ha ispirato anche artisti e letterati di ogni epoca. Dopo avervi proposto le poesie più celebri, ecco una raccolta di frasi ed aforismi d’autore per augurare buona Pasqua.

Le frasi per augurare buona Pasqua

“Pasqua è voce del verbo ebraico ‘pèsah’, passare. Non è festa per residenti, ma per migratori che si affrettano al viaggio. Da non credente vedo le persone di fede così, non impiantate in un centro della loro certezza ma continuamente in movimento sulle piste.”

(Erri De Luca)

“Allora sia Pasqua piena per voi che fabbricate passaggi dove ci sono muri e sbarramenti, per voi apertori di brecce, saltatori di ostacoli, corrieri a ogni costo, atleti della parola pace.”

(Erri De Luca)

“Non si può seppellire la verità in una tomba: questo è il senso della Pasqua.”

(Clarence W. Hall)

“Pasqua è il simbolo del Rinnovamento, della Gioia e della Rinascita in questo giorno per tutti un po’ speciale, ti auguro di trasformare i tuoi sogni in una splendida realtà, per sorridere ai giorni avvenire con quella gioia nel cuore che solo le cose autentiche e genuine sanno donarti.

Buona Pasqua di serenità e gioia!”

(Stephen Littleword)

“E’ l’ora di squarciare le catene, E’ tempo di far fiorire le anime.”

(Katherine Lee Bates)

“Vi ricordo che è mattino di Pasqua,

E la vita e l’amore e la pace sono appena nati.”

(Alice Freeman Palmer)

“Il periodo che precede la Pasqua è il periodo in cui la vita si muove nuovamente verso la sua pienezza e, con questa sua forza oggi così poco compresa, spinge anche noi a rinnovarci, ad abbracciare con una nuova visione lo scorrere incerto della vita.”

(Susanna Tamaro)

“Il giorno di Pasqua il velo tra il tempo e l’eternità si assottiglia in modo quasi impercettibile.”

(Douglas Horton)

“Il Nostro Signore ha scritto la promessa della Risurrezione, non solo nei libri, ma in ogni foglia di primavera.”

(Lutero)

“La Resurrezione è iniziata quando ciò che era di più orrendo diventa sorgente di grazia.”

(Jean Vanier)

