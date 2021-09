Madre Teresa di Calcutta e l’insegnamento nella poesia “Il meglio di te”

La poesia

In occasione dell’anniversario di Madre Teresa, nata a Nata a Skopje il 26 agosto 1910 e morta il 5 settembre del 1997 a Calcutta, vi proponiamo una delle sue più belle poesie – che erano anche vere e proprie preghiere – “Il meglio di te”. Questo componimento è contenuto nel breve libretto edito da San Paolo Edizioni nel 2013.

“Il meglio di te”

L’uomo è irragionevole,

illogico, egocentrico:

non importa, amalo.

Se fai il bene,

diranno che lo fai

per secondi fini egoistici:

non importa, fa’ il bene.

Se vuoi realizzare i tuoi obiettivi,

incontrerai chi ti ostacola:

non importa, realizzali.

Il bene che fai oggi

forse domani verrà dimenticato:

non importa, fa’ il bene.

L’onestà e la sincerità

ti rendono vulnerabile:

non importa, sii o

nesto e sincero.

Quello che hai costruito

potrà essere distrutto:

non importa, costruisci.

La gente che hai aiutato,

forse non te ne sarà grata:

non importa, aiutala.

Dai al mondo il meglio di te

e forse sarai preso a pedate:

non importa, da’ il meglio

di te.

Non dare importanza alla negatività

Questa poesia – preghiera di Madre Teresa di Calcutta ci insegna come vivere la vita in modo altruista e disinteressato. La bontà di ogni persona non si misura con l’apparenza, ma con i gesti più inaspettati e discreti. Madre Teresa ci spiega in questo componimento come andare avanti aa fare del bene nonostante alcuni atteggiamenti possano ferirci o scoraggiarci. Ogni essere umani ha le sue debolezze e spesso non si rende conto del male che causa, sta a chi lo circonda dimostrargli che c’è un altro modo di vivere, c’è un passo in più da fare, per il bene degli altri e di sé stessi.

Madre Teresa di Calcutta

Agnes Bojaxhiu – questo il vero nome di Madre Teresa di Calcutta – è nata nella ex Jugoslavia. Entrata, nel 1929, fra le Suore di Nostra Signora di Loreto, cambiò il nome in Teresa, come la santa di Lisieux. Il 10 settembre 1946 percepì la chiamata al servizio dei poveri, che si concretizzò – dopo i necessari permessi vaticani – con la fondazione delle Sorelle Missionarie della Carità. Fra i moltissimi premi che ha ricevuto, ci sono il Templeton (1973), il Balzan (1978) e il Nobel per la pace (1979).