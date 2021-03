Quale dipinto di Van Gogh ti rappresenta? Ecco il test per scoprirlo

Tanto geniale quanto incompreso Van Gogh ha influenzato profondamente l’arte del ventesimo secolo. Ha realizzato un grandissimo numero di dipinti, quasi 900, senza contare i numerosi schizzi che non sono stati portati a termine. In tutto il mondo i dipinti di Van Gogh sono diventati delle icone e si susseguono continue mostre dedicate al grande pittore olandese, come l’amatissima “Van Gogh Alive” che unisce la straordinaria arte del pittore olandese alla innovativa tecnologia video Sensory4. Ma tra tutti i suoi grandi capolavori qual è quello che ti rappresenta di più? Rispondi alle domande del test e in base al tuo carattere e alle tue abitudini ti diremo quale dipinto di Van Gogh sei !

Quale dipinto di Van Gogh sei? Scoprilo con questo test! Passo 1 di 7 14% Come cerchi di far colpo su una persona che ti piace? * Con una lettera Con delle battute simpatiche Basta il mio aspetto fisico Con dei ragionamenti intelligenti

Qual è il tuo film preferito tra questi? * "Quarto potere" di Orson Welles "Revolutionary Road" di Sam Mendes "Non sposate le mie figlie" di Philippe de Chauveron "The Wolf of Wall Street" di Martin Scorsese

Cosa ti piace fare di più nel tempo libero? * Approfondire la conoscenza di un argomento Trovare modi per avere successo Partecipare a feste Guardare gli album fotografici di famiglia

Sei una persona ... * Giudiziosa Fantastica Simpatica Malinconica

Con chi passeresti la vacanza dei tuoi sogni? * Con la famiglia Con la persona che amo Con gli amici Da solo

Da piccolo/a a cosa ti piaceva giocare? * A qualsiasi gioco da tavolo A strega comanda color A nascondino A calcio

Che genere di musica preferisci? * La musica classica Rock La musica lounge Pop



