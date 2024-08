5 quiz di poesia da fare a Ferragosto

Non importa che siate al mare o in montagna: anche a Ferragosto, è sempre il momento giusto per mettere alla prova la vostra conoscenza in totale relax. Un modo per tenere allenata la mente anche se avete staccato da impegni lavorativi e dalla routine cittadina.

Per questo, vogliamo mettervi alla prova con 5 test che parlano di poesia: pensate di conoscere a quali poesie appartengono alcuni dei versi passati alla storia? Conoscete tutti gli autori, famosi e non, delle poesie capaci di farci sognare? Anche se in vacanza a Ferragosto, potete restare comodi e mettervi tranquillamente alla prova con i seguenti quiz a tema versi.

5 quiz su poesia e versi da fare a Ferragosto

Dalle opere di Alda Merini ai versi più emozionanti della letteratura internazionale, passando attraverso domande in cui vi chiediamo di riconoscere una poesia dal verso, dall’autore o da altri indizi: mettiti alla prova e lasciarti trasportare il giorno di Ferragosto dalla magia dei versi d’autore.

La poesia è vita, e la vita ha bisogno di versi d’autore per essere vissuta appieno. Ami i versi, le parole in rima e pensi di sapere tutto sui grandi poeti e i loro componimenti? Mettiti alla prova con questo quiz e cerca di indovinare il titolo dell’opera partendo dall’autore, il tema, l’anno di pubblicazione.

Le figure retoriche sono forme e artifici che adoperiamo nella lingua poetica e letteraria in senso lato, e non solo, per far passare in maniera più evidente il messaggio che vogliamo trasmettere, o per trasmetterlo con maggior eleganza.

Le figure retoriche sono tante e si dividono in più categorie: sapresti individuarle in una poesia o sapresti dire a cosa si riferiscono? prosegui con il quiz.

Ci sono poesie che conosciamo a memoria, altre un po’ meno. Riesci a scoprire di che poesia si tratta, avendo come indizio solo alcuni versi, ed e a rispondere correttamente ad almeno sette domande? Scoprilo mettendoti alla prova con questo quiz.

La poesia è un forte strumento di comunicazione, capace di ispirare grandi autori, dai classici ai contemporanei, abili ad interpretare in versi un sentimento, uno stato d’animo, rendendoli universali e senza tempo. Riesci a scoprire la parola mancante nel titolo delle seguenti opere in versi? Scoprilo con questo quiz.

Poetessa capace di emozionarci con ogni suo singolo verso, Alda Merini è sicuramente una delle artiste italiane più amate. Pensi di ricordare tutti gli eventi e le opere riguardanti la Merini? Scoprilo subito con questo quiz.

© Riproduzione Riservata