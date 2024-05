Quanto conosci le figure retoriche della lingua italiana?

Le figure retoriche sono tante e si dividono in più categorie: sapresti individuarle in un testo o sapresti dire a cosa si riferiscono? Mettiti alla prova con questo quiz linguistico

Le figure retoriche sono forme e artifici che adoperiamo nella lingua poetica e letteraria in senso lato, e non solo, per far passare in maniera più evidente il messaggio che vogliamo trasmettere, o per trasmetterlo con maggior eleganza.

Passo 1 di 10 10% La frase “ lui non è di certo un tipo sveglio” che figura retorica contiene? * Negazione Sineddoche Litote Anastrofe

Quale tra queste tipoloclassificazione delle figure retoriche non esiste? * Figure di pensiero Figure di parola Figure di suono Figure di punteggiatura

Quale tra queste figure retoriche troviamo nei versi iniziali de Canto notturno di un pastore errante dell’Asia: “Che fai tu, luna, in ciel? dimmi, che fai, / Silenziosa luna? * Prosopopea Chiasmo Climax Sinestesia

Quale figura della retorica tradizionale consiste nell'usare il nome della causa per quello dell'effetto? * analogia iperbole metonimia metafora

Ricordi in cosa consiste l’apocope? * È l’unione di due parole distinte Figura quando troviamo due parole che iniziano con la stessa sillaba È la caduta della prima sillaba di una parola Non è una figura retorica

Quale tra queste è una figura retorica che esiste realmente? * Dialisi Diesis Diatesi Dieta

Quale figura retorica utilizza in questi versi Cecco Angiolieri: "S’i’ fosse foco, ardere’ il mondo/ s’i’ fosse vento, lo tempesterei / s’i’ fosse acqua, i’ l’annegherei / s’i’ fosse Dio, mandereil en profondo / s’i’ fosse papa, serei allor giocondo”? * Anafora Ascolano Allitterazione Anaciclosi

In cosa consiste lo zeugma? * L’accostamento di due parole dal significato opposto Il collegamento di due termini ad un unico verbo, quando se servirebbero due Esagerazione atta a rafforzare un concetto È una figura di suono che riproduce suoni presenti in natura

Se ad un certo punto interrompo la mia narrazione come se non potessi o non sapessi più proseguire, ma in realtà è un espediente che serve a creare suspence, che figura retorica sto usando? * Ossimoro Attesa Aposiopesi Iperbato

In cosa consiste l’assonanza? * Identità di vocali a partire dalla sillaba accentata Ripetizione della stessa parola più volte Identità di suono di due parole Identità delle consonanti dalla sillaba accentata



La retorica tra poesia e lingua italiana

Chiunque nel corso del suo periodo scolastico si è imbattuto nell’analisi delle poesie e quindi nello studio delle figure retoriche: le più comuni come metafora, metonimia, sineddoche, sinestesia sicuramente sono ancora presenti nei “cassetti della memoria” di ciascuno di noi; altre invece, meno frequenti e meno utilizzate anche nel parlato, sicuramente vengono in mente con più difficoltà.

Con questo test, vogliamo mettere alla prova le vostre capacità poetiche e la vostra proprietà linguistica. Qualora l’impegno vi sembrasse troppo facile, potete ulteriormente testare le vostre qualità con questo quiz legato alla conoscenza della nostra lingua madre.

