Quanto conosci la tua lingua madre? Mettiti alla prova con questo test

Il 21 febbraio si celebra la Giornata internazionale della Lingua Madre, voluta dall’UNESCO a partire dal 1999 per celebrare nel mondo il valore della lingua madre e la ricchezza del multilinguismo.

Noi italiani siamo molto legati alla nostra lingua, l’italiano, anche se spesso ce ne dimentichiamo nel quotidiano, bistrattandola o utilizzando molte volte inconsapevolmente termini stranieri. Questo può contribuire, a volte, a portarci a commettere degli errori nel linguaggio parlato o nello scritto.

Dai modi di dire alle regole grammaticali, con questo test vogliamo mettere alla prova la vostra conoscenza della nostra lingua madre: l’italiano.

Conosci la tua lingua madre? Scoprilo con questo test

Passo 1 di 10 10% Qual è il sinonimo più raffinato della parola “esagerazione”? * iperbole ipertesione ipertrofia iperbato

Quale espressione useresti per parlare di un accadimento certo? * non ci piove piove a catinelle piove sul bagnato piove governo ladro

Da quale lingua deriva l'italiano? * greco latino classico latino volgare aramaico

In quale libro Dante Alighieri ha voluto legittimare l'utilizzo del volgare italiano? * Vita nuova De vulgari eloquentia La divina commedia Convivio

Quale espressione indica una persona schietta e diretta? * Non essere capace di tenersi un cece in bocca Non avere peli sulla lingua Acqua in bocca Avere un diavolo per capello

L'articolo determinativo è * concorda solo in numero col sostantivo che precede ma non in genere una parte invariabile del discorso concorda solo in genere col sostantivo che precede ma non in numero una parte variabile del discorso

Quale di queste parole è scritte in modo errato? * Grazzioso Gracile Graziato Grasso

Quale dei seguenti avverbi è scritto in modo corretto? * Soddisfaciente Sodisfaciente Sodisfacente Soddisfacente

Quale forma è ortograficamente corretta? * Chiachieirato Chiacchierato Chiachierato Chiacchieirato

Quale dei seguenti termini contiene un errore ortografico? * Afasia Epistassi Concigliabolo Epistemologia

La lingua madre degli italiani

La lingua madre, in un approccio multilinguistico, rappresenta un valore essenziale per conservare e tramandare l’identità di una comunità e tramandare il patrimonio culturale.

Tutti devono essere orgogliosi della propria lingua, a maggior ragione gli italiani, la cui lingua è lo specchio di una tradizione culturale antica. La lingua originaria di una Nazione è come la mamma per un figlio: ognuno deve amarla e non può sostituirla con un’altra in maniera artificiosa.

Una caratteristica molto speciale della nostra lingua italiana è quella di aver creato un’unità ancor prima dell’esistenza di uno Stato, mentre solitamente una lingua tende a formarsi dopo la creazione di uno Stato politico. Per questo dobbiamo continuare ad amarla ed a preservarla, facendo anche un ripasso delle sue basi e mettendoci alla prova come in occasione di questo test.

