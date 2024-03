Quanto conosci Alda Merini? Mettiti alla prova con questo test

Alda Merini è sicuramente uno dei personaggi italiani più amati dagli appassionati di cultura e in particolare di poesia. La sua vita, i suoi versi sono il manifesto della libertà espressiva, frutto di anni di sofferenze e di grandi amori.

Pensi di conoscere tutto sulla vita e sulle opere di Alda Merini? Mettiti alla prova con questo test.

Conosci tutto su Alda Merini? Scoprilo con questo test

Passo 1 di 10 10% Dov’è nata Alda Merini? * Roma Vercelli Milano Mantova

Qual era il suo soprannome? * La leonessa di Milano La diva della poesia La pazza La poetessa dei Navigli

Quanti mariti ha avuto Alda Merini? * 2 3 1 4

Come era soprannominato Da Alda Merini il neuropsichiatra Enzo Gabrici che l'aveva presa in cura? * Dottor E Salvatore Angelo Dottor G

Quale evento si celebra il giorno della nascita di Alda Merini, avvenuta il 21 marzo del 1931? * Giornata Mondiale del Libro Giornata mondiale della salute mentale Giornata Mondiale della Poesia Giornata Nazionale del Teatro

In quale opera la Merini racconta la sua esperienza in manicomio? * Furibonda cresce la notte Folle, folle, folle di amore per te L’altra verità. Diario di una diversa La presenza di Orfeo

In quale anno la Merini fu candidata al Premio Nobel? * 2001 2004 2008 1998

Come si chiamava il primo amore della Merini? * Luciano Erba Giorgio Manganelli Giacinto Spagnoletti David Maria Turoldo

Come si chiamava la prima raccolta di poesie di Alda Merini? * La Terra Santa L’anima innamorata La presenza di Orfeo Il carnevale della croce

In quale zona di Milano si trova il Ponte Alda Merini? * Porta Nuova Parco Lambro Centrale Navigli

Δ

La poetessa amata da tutti

Come raccontato dalle figlie all’interno del suo sito ufficiale, Alda Merini è stata un’artista che è stata sempre messa alla prova dalla vita; fin da bambina non era stata facile da gestire, complice anche l’ambiente familiare difficile in cui è cresciuta: una “piccola ape furibonda” proprio come lei stessa si descriveva.

A 15 anni già esordiva con le sue prime poesie e iniziava a frequentare ambienti letterari in cui ha potuto approfondire ancor meglio la sua passione per i versi. Da li a poco arriveranno i primi amori, poi la sofferenza per l’internamento in manicomio, e tanti altri eventi capaci di segnare la vita e la produzione artistica della donna.

Pensi di ricordare tutti gli eventi e le opere riguardanti Alda Merini? Scoprilo subito con questo test.

© Riproduzione Riservata