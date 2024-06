5 quiz di letteratura e arte per ripassare in vista degli orali di maturità

Dalla letteratura alla poesia, passando per i grandi classici italiani e la storia dell'arte, con questa serie di quiz culturali vogliamo mettere alla prova la vostra memoria e la vostra preparazione in vista degli esami orali di maturità. In bocca al lupo per i quiz (e per gli esami)!

Terminati gli scritti, adesso gli studenti trascorreranno le prossime ore a studiare e ripassare in vista degli esami orali di maturità.

Per contribuire alla loro preparazione, e allo stesso tempo per consentire ai “nostalgici della maturità” di mettersi nuovamente in gioco, abbiamo pensato di proporre alcuni test e quiz su letteratura, arte e cultura generale per fare una ripassata su temi, autori e argomenti solitamente protagonisti del colloquio orale.

Quiz su letteratura e arte in vista degli esami orali di maturità

Dalla letteratura alla poesia, passando per i grandi classici italiani e la storia dell’arte, con questa serie di quiz culturali vogliamo mettere alla prova la vostra memoria e la vostra preparazione in vista degli esami orali di maturità. In bocca al lupo per i quiz (e per gli esami)!

Una “rinfrescata” dedicata alla nostra amata lingua non fa mai male: ecco 10 domande per scoprire se conosci davvero la lingua italiana. In caso di esito negativo, consigliamo di tornare sui libri per ripetere e riscoprire la bellezza della nostra lingua. Clicca qui per proseguire con il quiz.

Ami la poesia italiana? E come si fa a non amarla, abbiamo avuto dei poeti strepitosi. Quanto ne sai sull’argomento? Mettiti alla prova con questo quiz, utile per ripassare la vita e le opere di autori come Dante, Leopardi, Montale. Prosegui per il quiz a questo link.

Cambiamo “materia” e passiamo all’arte: sai associare il dipinto al suo autore? Conosci l’esponente più importante dei diversi movimenti artistici? Prosegui a questo link per metterti alla prova con 10 domande di diversa difficoltà: in pochi minuti scoprirai il tuo livello di preparazione.

I classici della letteratura li abbiamo letti tutti almeno una volta nella vita, sicuramente a scuola: quale miglior occasione della preparazione agli esami orali della maturità per fare una “giocosa” ripassata? Credete di conoscerli tutti? Prosegui qui per scoprire quanto siete pronti.

Ultimo, ma non meno importante, è un ripasso generale sulla storia. A questo link potete mettervi alla prova con date ed eventi storici per testare la vostra memoria.

© Riproduzione Riservata