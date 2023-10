Share on Email

Share on LinkedIn

Share on Pinterest

Share on Telegram

Share on WhatsApp

Quanto conosci la storia dell’arte? Dopo aver messo già alla prova con test legati a libri e altri in cui mettevamo alla prova la vostra conoscenza della lingua italiana, stavolta andiamo più nello specifico con l’analisi della vostra cultura artistica.

La magia di artisti ed opere

Chi ama l’arte ne sa asprezzare le mille sfaccettature, legate a periodi storici e correnti diverse. Noi di Libreriamo quotidianamente vi accompagnamo alla scoperta e alla riscoperta della bellezza di tali sfaccettature tramite storie, interviste, notizie dedicate al magico mondo del patrimonio artistico nazionale e internazionale, raccontandovi le varie mostre in programma in Italia e cosa si cela dietro alle grandi opere conservate nei più prestigiosi musei internazionali, come ad esempio il Louvre.

Conosci la storia dell’arte?

Sai associare il dipinto al suo autore? Conosci l’esponente più importante del Surrealismo? Ecco 10 domande di diversa difficoltà, in pochi minuti scoprirai il tuo livello di preparazione.

Quanto conosci la storia dell'arte? Scoprilo con questo test Passo 1 di 10 10% Dove si trova il dipinto “La Libertà che guida il popolo” di Delacroix? * Stoccolma Roma Parigi Lione

Chi è l'autore dell'opera "Metamorfosi di Narciso"? * Leonardo Da Vinci Michelangelo Hayez Salvador Dalì

Qual è il massimo esponente del cubismo? * Picasso Monet Delacroix Botticelli

Che cosa è il surrealismo? * E’ un movimento artistico - culturale molto diffuso nella cultura del Novecento che nasce come evoluzione del Dadaismo è una tendenza culturale nata a Zurigo che ha interessato soprattutto le arti visive, la letteratura (poesia, manifesti artistici), il teatro e la grafica, che incarnava la sua politica antibellica attraverso un rifiuto degli standard artistici è una corrente artistica sviluppatasi in Francia negli anni quaranta del XIX secolo e che vede in Gustave Courbet il suo principale esponente E’ un è una tendenza artistica che supera i concetti dell'Impressionismo, conservandone solo alcune caratteristiche

Dove si trova “Apollo e Dafne” di Bernini? * Roma Torino Firenze Milano

A quale corrente artistica appartiene Marinetti? * Futurismo Impressionismo Realismo Postimpressionismo

Dove è nato lo scultore Gian Lorenzo Bernini? * Roma Ancona Napoli Lecce

In quale città si è spento lo scultore Donatello? * Milano Venezia Firenze Verona

Dove si trova il Museo Madre? * Torino Bologna Bari Napoli

La scultura “Amore e Psiche” è stata realizzata da…? * Canova Donatello Persico Michelangelo

Δ

© Riproduzione Riservata