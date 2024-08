5 quiz di lingua italiana da fare sotto l’ombrellone prima della fine delle vacanze

Dall'uso del congiuntivo all'apostrofo, dai neologismi alle regole grammaticali: pensi di conoscere in profondità la lingua italiana? Mettiti alla prova e, mi raccomando, non chiedere aiuto al tuo vicino di sdraio!

Le vacanze estive volgono al termine per molti: se per alcuni è già tempo di rientro, per altri ci sono ancora a disposizione alcuni giorni per rilassarsi e staccare dalla routine quotidiana. Molti di voi si staranno riposando in località di villeggiatura e in spiaggia.

Per tenere allenata la mente senza troppo impegno, soprattutto in vista del rientro in città, abbiamo deciso di tenervi compagnia e, tra un bagno e l’altro, di proporvi 5 quiz che mettono alla prova la vostra conoscenza della lingua italiana.

Quiz linguistici per vedere quanto conosci la lingua italiana

Dall’uso del congiuntivo all’apostrofo, dai neologismi alle regole grammaticali: pensi di sapere tutto? Mettiti alla prova e, mi raccomando, non chiedere aiuto al tuo vicino di sdraio!

I pronomi rappresentano croce e delizia della nostra lingua: facilitano la comunicazione, ma spesso nascondono delle “insidie”. Pensi di usarli in modo corretto? Mettiti alla prova con questo quiz linguistico.

Da dissing a triggerare, pensi di conoscere i neologismi italiani? Mettiti alla prova, senza sbirciare su internet, e rispondi alle domande di questo quiz linguistico

A volte nel linguaggio scritto capita di commettere errori legati all’uso dell’apostrofo. Mettetevi alla prova con questo quiz per scoprire il vostro grado di conoscenza.

Ecco un quiz per scoprire se conosci davvero la lingua italiana. In caso di esito negativo, vi consigliamo di tornare sui libri per ripetere e riscoprire la bellezza della nostra lingua. Proseguite con il quiz a questo link.

Sai usare correttamente il congiuntivo? A volte nel linguaggio scritto capita di commettere errori legati all’uso del congiuntivo. Mettetevi alla prova con questo quiz per scoprire il vostro grado di conoscenza

