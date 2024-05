Quanto conosci i pronomi della lingua italiana?

Fra saggi, autobiografie e romanzi, scopriamo 5 libri da leggere per ampliare gli orizzonti e guardare la realtà da diversi punti di vista.

Arrivato in contemporanea mondiale in tutte le librerie, "You like it darker. Salto nel buio" è il nuovo, affascinante libro del maestro dell'horror.

Per riflettere sull'importanza della natura e sul valore della biodiversità proponiamo oggi come aforisma del giorno una frase di Victor Hugo

Sul finire della notte, la solitudine si fa più profonda e dal cuore si irradia un desiderio d'amore. Lo racconta Saffo in "Tramontata è la luna".

Il fenomeno dei Party Letterari silenziosi è nato negli Stati Uniti per contrastare l'effetto alienante dell'abuso degli smartphone anche in situazioni conviviali collettive. Scopriamo in cosa consistono e come organizzarli, citando anche alcuni esempi.