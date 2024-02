Conosci i neologismi della lingua italiana? Mettiti alla prova con questo test

Share on Email

L’Italiano è una lingua in continua evoluzione. Sono tanti i neologismi ed i nuovi termini che si aggiungono mese dopo mese nel nostro vocabolario

Questo fenomeno è il risultato di ciò che avviene nel nostro Paese e, spesso, delle influenze dovute a termini e modi appartenenti ad altre culture e lingue.

Conosci i neologismi della nostra lingua?

Passo 1 di 7 14% Cosa vuol dire “vamping”? * consiste nel mettere in attesa qualcuno che aspetta una nostra risposta una nuova metodologia medica per curare il raffreddore abitudine, specialmente tra i giovani, di restare svegli durante la notte per usare internet aumentare l'intensità del fuoco

Che cos’è la nomofobia? * Paura di non avere il cellulare a portata di mano Paura delle regole Avversione nei confronti degli omosessuali Paura di essere chiamato con nomi diversi dal proprio

Che cosa indica il verbo friendzonare? * Tradire un'amicizia storica Difficoltà a stringere amicizie nuove Respingere uno spasimante confinandolo nella sfera dell’amicizia Voglia di ampliare la propria sfera di conoscenze

Chi è definito un Hikikomori? * Un giovane che ha una certa predisposizione per la tecnologia ed è al contempo tendenzialmente solitario Un giovane tendenzialmente disinteressato alla politica Un giovane anticonformista, che si riconosce per atteggiamenti stravaganti e abbigliamento eccentrico e variopinto Un ragazzo che volontariamente vive recluso nella propria camera da letto, rifiutando ogni contatto esterno e passando le proprie giornate davanti a un computer

Che cosa significa “triggerare”? * trasmettere felicità a un'altra persona parlare per molto tempo con qualcuno ripetere una frase tre volte provocare una reazione, far arrabbiare qualcuno

Cosa vuol dire “svapare”? * Modo ostentato di camminare, divenuto parola gergale per indicare un atteggiamento Conoscere di persona una specifica partner di uno sportivo famoso Fumare una sigaretta elettronica Scorrere sulla superficie dello smartphone verso l’alto per aprire articolo su Instagram

Cosa significa "dissing"? * mancare di rispetto fare complimenti a qualcuno fare la spesa in un piccolo negozio parlare in riferimento al passato

L’Italiano, una lingua ricca di parole nuove

Negli ultimi anni sono stati diversi i neologismi e le nuove parole entrate nell’uso comune. La nostra lingua, così come molte altre, non è statica ed è stata spesso influenzata dal trascorrere del tempo, e anche dal raffronto rispetto a quelle che sono sia altre lingue, sia discipline specifiche.

Come può confermare la stessa Crusca, la lingua italiana non è stata mai così viva e propensa ad accogliere come negli ultimi tempi nuove terminologie e parole, senza mai perdere la sua unicità e il suo valore strettamente legato alle nostre radici e alla storia della nostra cultura.

Vamping, friendzonare, triggerare, dissing, svapare e tante altre: pensi di conoscerle tutte? Mettiti alla prova, senza sbirciare su internet, e rispondi alle domande di questo test.

© Riproduzione Riservata