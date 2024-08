5 quiz sull’arte con cui mettersi alla prova in vacanza

Dai grandi artisti di ogni tempo alle correnti artistiche come l'Impressionismo, passando per i grandi capolavori conservati presso i musei più prestigiosi: pensi di conoscere tutto sul mondo dell'arte? Scoprilo con questi quiz a tema.

Quest’estate hai scelto di visitare una città d’arte, in Italia o all’estero? Sarebbe bene metterti alla prova, prima o nel corso del viaggio, per vedere quanto sei ferrato in storia dell’arte e se conosci la storia e le curiosità legate ad artisti ed alle loro opere.

Quiz artistici per vedere quanto conosci l’arte

Sai associare il dipinto al suo autore? Conosci l’esponente più importante dei diversi movimenti artistici? Prosegui a questo link per metterti alla prova con 10 domande di diversa difficoltà: in pochi minuti scoprirai il tuo livello di preparazione.

L’Impressionismo è stato una delle correnti artistiche più influenti all’interno del panorama culturale. In occasione dei 150 anni dalla sua nascita che ricorrono quest’anno, scopri con questo quiz quanto conosci l’impressionismo e i suoi grandi maestri che hanno segnato un’epoca e influenzato gli anni seguenti.

Ci sono artisti che hanno fatto la storia della cultura, esponenti non solo di un movimento artistico, ma rappresentanti del Secolo in cui sono vissuti. Vi invitiamo con questo quiz a riconoscere i grandi maestri di ogni epoca partendo da un particolare che li riguarda.

L’Italia è una nazione ricca di beni culturali, opere, musei, basiliche storiche, chiese monumentali e qualsiasi altra forma di espressione artistica che vale la pena visitare almeno una volta nella vita. Scopri con questo quiz quanto conosci la storia artistica italiana.

Da “La gioconda” a “Notte stellata”, quanto conosci i grandi quadri e dipinti artistici? Con questo quiz vogliamo andare più nello specifico testando la vostra conoscenza dei grandi capolavori di ogni tempo.

