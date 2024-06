Arriva la mostra "Circuiti di Senso": fino al 18 luglio 2024 le opere d'arte multisensoriali dell'artista Tamara Repetto in equilibrio tra natura, materia e invisibilità.

In occasione della Festa della Repubblica e della prima domenica del mese torna Domenicalmuseo. Approfittatene!

Abbiamo intervistato Lorenzo Incantalupo e Domenico Petrolo per a per approfondire il rapporto tra marketing e politica e analizzare in che modo si stanno comportando i politici in vista delle elezioni europee del prossimo 8-9 giugno.

La frase del giorno è tratta dalla poesia “Silenzio in Liguria”, scritta nel 1922 e contenuta nella raccolta “Sentimento del Tempo” pubblicata da Giuseppe Ungaretti nel 1933, e riassume il significato del vero amore secondo il poeta italiano.

Scopri la magia del mese di giugno attraverso i versi di "Ombre d'ali" poesia di Ada Negri un inno alla giovinezza, alla passione, all'amore, alla gioia e alla felicità.