Quanto conosci la storia della Resistenza e Liberazione d’Italia?

Il 25 aprile si celebra la Resistenza e la Liberazione dell’Italia dall’occupazione nazista e dal regime fascista. Questa data rappresenta una delle pagine più importanti della storia del nostro Paese.

Pensi di conoscere date, eventi e personaggi protagonisti della Liberazione d’Italia? Mettiti alla prova con questo quiz.

Passo 1 di 10 10% Cosa si celebra in Italia il 25 aprile, festa della liberazione? * la fine della prima guerra mondiale e l’unità d'Italia la fine della seconda guerra mondiale e dell’occupazione nazifascista. la liberazione delle città italiane dal fascismo la liberazione dalle forze alleate (inglesi e americani)

Chi erano i partigiani? * ex combattenti che partecipavano alle parate militari esponenti di partiti che combattevano contro i fascisti italiani che combattevano contro i nazifascisti a fianco delle forze alleate persone che parteggiavano per le forze alleate

Cos'è la Repubblica di Salò? * uno stato di cui facevano parte solo alcune città governato dai partigiani uno stato controllato dai nazisti solo nel centro Italia uno stato che si estendeva nel sud Italia governato dalle truppe alleate uno stato che si estendeva nel nord e centro Italia governato da Mussolini

La liberazione d'Italia avvenne il 25 aprile del... * 1945 1918 1940 1943

Cos'era il Comitato di Liberazione Nazionale (CLN)? * l'associazione partigiana più importante un centro di coordinamento tra partigiani e forze alleate un movimento di resistenza al fascismo fondato da italiani residenti all’estero un'organizzazione politica e militare italiana costituita dai principali partiti e movimenti antifascisti del Paese

Quale città fu liberata esattamente il 25 aprile? * Palermo Napoli Roma Milano

Quanti anni durò la lotta per liberare l'Italia? * 2 anni (1943-45) 3 anni (1942-45) 4 anni (1941-45) 1 anno (1945)

Quali tra questi personaggi partecipò alla lotta per la Liberazione d'Italia? * Enrico De Nicola Oscar Luigi Scalfaro Alcide De Gasperi Sandro Pertini

Dove venne firmata la resa tedesca il 29 aprile 1945? * Milano Venezia Caserta Roma

Con quale cerimonia si festeggia a Roma il 25 Aprile? * Sfilata delle forze armate corona di fiori all'Altare della Patria 1 minuto di silenzio Frecce tricolori



In questi giorni si parla di tale ricorrenza come di un evento divisivo, politicamente schierato. Noi, intanto, ci chiediamo: come si può pensare che la liberazione da un regime dittatoriale, nonché da un’occupazione bellica, siano momenti storici non rilevanti? Come si può pensare che non sia un grande traguardo per la libertà? Come si può passare oltre e pensare di non festeggiare?

25 aprile, Festa della liberazione

La Festa della liberazione è una ricorrenza importante per la storia del nostro Paese: il 25 aprile si ricorda la caduta del fascismo in Italia e della liberazione dall’occupazione nazista. Si tratta della transizione decisiva dalla oppressione alla tanto agognata libertà, grazie all’intervento della Resistenza italiana.

Ricordare le radici della democrazia italiana, la storia dei partigiani e di coloro che hanno combattuto per garantire alle generazioni futuri valori come quello della libertà è fondamentale per non ripetere gli errori del passato e comprendere il presente e l’attualità.

Con questo quiz storico, vogliamo rinfrescarvi la memoria e ripassare eventi ,date e protagonisti della Liberazione d’Italia.

