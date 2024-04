Quale lavoro legato alla cultura ti si addice? Scoprilo con questo test

Vi piacciono i libri, l’arte e la cultura in generale? Allora dovreste cercare un buon lavoro in questo settore. Ma quale? Scopritelo con questo test in occasione della festa dei lavoratori

Lavorare in una libreria, per un grande appassionato di libri, sarebbe un sogno: anzi, il paradiso! E chi non può fare a meno dell’arte, vorrebbe poter stare 24 ore su 24 chiuso in un museo.

Ma unire passione e lavoro è possibile? Forse sì, ma bisogna scegliere il lavoro giusto.

In occasione del Primo Maggio, festa dei lavoratori, vogliamo proporvi questo test per scoprire quale mestiere legato al mondo della cultura farebbe al caso vostro.

Quale lavoro legato alla cultura potresti fare? Scoprilo con questo test

Dimmi come sei e ti dirò il lavoro legato alla cultura giusto per te Passo 1 di 6 16% Che tipologia di persona sei? * Timida Socievole Equilibrata Solitaria

Quale oggetto tra questi hai spesso con te? * Un libro Una rivista Una borsa Un taccuino

Quale film guarderesti tra questi? * "L'attimo fuggente" di Peter Weir "La migliore offerta" di Giuseppe Tornatore "The Librarian" di Peter Winther "The Words" di Brian Klugman

Cosa ti piace fare nel tempo libero? * Scrivere racconti Visitare musei e mostre Leggere diversi libri Approfondire gli argomenti che più ti interessano

Qual era la tua materia preferita tra i banchi di scuola? * La storia dell'arte Le materie letterarie e artistiche L'Italiano Nessuna in particolare, apprezzavo le ore dedicate alla lettura

Tuo figlio compie 12 anni. Quale regalo gli faresti tra questi? * Un'enciclopedia Una penna stilografica per quando sarà un po' più grande Un libro d'avventura Un set formato da tempre, pennello e tela



Lavorare nel mondo della cultura

Lavorare come libraio oppure in un museo, fare il professore di letteratura, collaborare per una casa editrice o per una galleria d’arte: sono diversi i mestieri legati a libri, arte, fotografia e qualsiasi altra attività legata alla sfera culturale.

Conciliare la propria passione con una professione ben retribuita è il sogno di tutti, soprattutto per chi ama la cultura. Occorre però mantenere i piedi per terra, prendere coscienza di quelle che possono essere le difficoltà, soprattutto iniziali per emergere, partendo comunque da due concetti chiave: preparazione e conoscenza del mercato.

Di cultura si può mangiare, eccome. Intanto, potete mettervi alla prova con questo test per vedere quale lavoro culturale farebbe la caso vostro e, se vi è piaciuto questo test, potete mettere alla prova la vostra cultura con questo quiz legato a quanto conosci la lingua italiana.

© Riproduzione Riservata