Riesci a indovinare il nome dell’autore dal titolo del libro?

Ci sono libri strettamente legati al loro autore, il cui titolo fa subito venire in mente la rispettiva paternità dell’opera. A volte, addirittura, la fama di un libro precede quella del rispettivo scrittore.

Riesci a indovinare il nome dell’autore e a rispondere correttamente ad almeno sette domande?

Riesci a scoprire il nome dell’autore partendo dal titolo del libro?

Passo 1 di 10 10% "Il processo" è un romanzo incompiuto scritto in tedesco fra il 1914 e il 1915, pubblicato postumo per la prima volta nel 1925. Chi è l'autore? * Thomas Mann Franz Kafka Bertolt Brecht Hermann Hesse

Il romanzo "Moby Dick", scritto nel 1851, è considerato un capolavoro della letteratura americana. Chi l'ha scritto? * Herman Melville William Faulkner Francis Scott Fitzgerald Ernest Hemingway

"Il deserto dei Tartari" è un romanzo pubblicato nel 1940, che segnò la consacrazione dell'autore tra i grandi scrittori del Novecento italiano. Chi è? * Dino Buzzati Cesare Pavese Alberto Moravia Italo Calvino

"La montagna incantata" (titolo originale Der Zauberberg), è un romanzo pubblicato nel 1924. Chi è l'autore? * Thomas Mann Rainer Maria Rilke Hugo von Hofmannsthal Franz Kafka

"Memorie di Adriano" è un romanzo pubblicato per la prima volta nel 1951 e premiato lo stesso anno con il Prix des Critiques. Chi lo ha scritto? * Marguerite Yourcenar Harper Lee Simone De Beauvoir Natalia Ginzburg

"L'educazione sentimentale" è un romanzo scritto a partire dal settembre 1864 e concluso il mattino del 16 maggio 1869. Chi è l'autore? * Marcel Proust Gustave Flaubert Alexandre Dumas Victor Hugo

"Il tamburo di latta" è un romanzo del 1959. opera d'esordio dell'autore e primo scritto della Trilogia di Danzica. Chi lo ha scritto? * Günter Grass Hermann Hesse Ernst Jünger Rainer Maria Rilke

"Cime tempestose" è stato scritto fra l'ottobre 1845 e il giugno 1846. Venne pubblicato per la prima volta nel 1847, sotto lo pseudonimo di Ellis Bell. Qual è il vero nome dell'autrice? * Jane Austen Virginia Woolf Emily Brontë Charlotte Brontë

"Lolita" è un romanzo scritto in inglese, pubblicato inizialmente a Parigi nel 1955 e dieci anni più tardi tradotto in russo dallo stesso autore. Quale? * Michail Lermontov Lev Tolstoj Vladimir Vladimirovič Nabokov Fëdor Dostoevskij

"La Storia" è un romanzo storico del 1974, considerato come una delle opere più conosciute dell'autrice, ma allo stesso tempo anche criticate e discusse. Chi lo ha scritto? * Natalia Ginzburg Oriana Fallaci Elsa Morante Sveva Casati Modignani

Scrittori e libri: il successo reciproco

In qualsiasi mestiere, il successo si ottiene grazie al lavoro che si produce, il più delle volte frutto di impegno, fatica e abnegazione, senza mai dimenticare la giusta dose di talento.

La stessa regola vale anche nel mondo della scrittura: un autore deve la sua fama all’opera che produce e alla considerazione che riesce ottenere dal pubblico di lettori e dalla critica. Difficilmente uno scrittore può godere di un parere positivo se non produce un libro che raccoglie consensi, così anche un’opera non diventa apprezzata se alle spalle non c’è una “mano” di talento, capace di scriverla in modo da arrivare al pubblico.

Questo quiz letterario vuole essere un modo giocoso per rendere omaggio al rapporto creativo e magico che lega ciascun libro al rispettivo scrittore.

