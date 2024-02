Conosci gli pseudonimi più celebri della letteratura?

Alcuni si sono creati un alter ego per mettersi alla prova, altri ancora per non farmi riconoscere dopo aver già raggiunto il successo con la propria identità, altri semplicemente per rivolgersi a un pubblico diverso dal solito.

Diversi autori sono ricorsi a degli pseudonimi a cui hanno legato dei veri e propri capolavori della letteratura: pensi di conoscere la vera identità di tutti?

Sai riconoscere il nome vero degli scrittori partendo dai loro pseudonimi?

Passo 1 di 7 14% Il celebre autore di una saga fantasy – che ha conquistato milioni di lettori in tutto il mondo – ha pubblicato dei romanzi polizieschi con lo pseudonimo di Robert Galbraith * J.R. R. Tolkien P. K. Dick J.K. Rowling Licia Troisi

Questo autore, famosissimo per i suoi romanzi gialli, ha usato lo pseudonimo di Mary Westmacott per cimentarsi con un genere letterario del tutto diverso. * Georges Simenon Sandrone Lazieri Camilla Läckberg Agatha Christie

Dietro lo pseudonimo di Paul French si cela un guru della narrativa di fantascienza. In effetti anche Paul French scrisse di fantascienza, ma con un tono più avventuroso e dedicato in particolare ai ragazzi. * George Orwell Frank P. Herbert Isaac Asimov Ray Bradbury

Richard Bachman è l’alterego di un noto autore horror. Lo pseudonimo nacque per la volontà dello scrittore di mettere alla prova il proprio talento, nascondendo il vero nome, diventato all’epoca molto famoso. * Stephen King Mary Shelley Edgar Allan Poe Howard Phillips Lovecraft

Questo notissimo poeta non si accontentò di un unico pseudonimo, ma ne utilizzò ben quattro! Chi si cela dietro le poesie di Álvarode Campos, Bernardo Soares, Alberto Caeiro e Riccardo Reis? * Pablo Neruda Fernando Pessoa Konstantinos Kavafis Nazım Hikmet

Questo grandissimo protagonista della letteratura inglese iniziò la propria carriera di scrittore come cronista. Proprio sui giornali uscirono infatti i suoi primi racconti di vita urbana, firmati Boz. * Theodor Seuss Geisel Charles Dickens Truman Capote Roald Dahl

Questo autore ha scritto alcuni dei più venduti best-sellers degli ultimi trent’anni, diventando famoso in tutto il mondo. A inizio carriera però utilizzò due pseudonimi, Jeffrey Hudson e John Lange. * Tom Clancy John Grisham Michael Crichton Max Brooks

Δ

Perché scrivere sotto falso nome

Cosa spinge un autore a scrivere un libro utilizzando uno pseudonimo? A volte, soprattutto in passato, si è stati costretti a ricorrere a un falso nome per ottenere maggiore attenzione da parte degli editori: è questo il caso di Nelle Harper Lee, la quale per sembrare un uomo decise di eliminare la prima parte del suo nome, dato che nell’immaginario comune i grandi autori della letteratura erano tutti uomini, soprattutto nel 1960.

Un caso più recente è stato quello di Catherine Nichols: l’autrice prima ha spedito il testo del suo libro a 50 editor ricevendo due risposte, mentre lo stesso manoscritto sotto pseudonimo maschile ricevette ben 17 risposte. Un altro esempio contemporaneo lo abbiamo in Italia con il caso editoriale di Erin Doom, autrice del bestseller “Fabbricante di lacrime” il cui vero nome è Matilde.

Per chi volesse conoscere gli pseudonimi più celebri della letteratura, vi invitiamo a leggere l’articolo dedicato: prima, per evitare spoiler, vi consigliamo di mettervi alla prova con il nostro test.

© Riproduzione Riservata