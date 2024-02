Carnevale, quale maschera ti rappresenta? Scoprilo con questo test

Siamo in periodo di Carnevale, col suo carico di colori, scherzi e allegria. Un’occasione per svestire i panni quotidiani e scatenarsi in tutti quegli atteggiamenti che durante il resto dell’anno non oseresti.

Rispondi alle nostre domande e attraverso questo test scoprirai quale maschera “tradizionale” si sposa meglio con il tuo carattere, rappresentando al meglio la tua indole e la tua personalità!

Quale maschera di carnevale rappresenta il tuo carattere?

Carnevale, quale maschera sei ? Scoprilo con questo test! Passo 1 di 7 14% Il Carnevale cosa rappresenta per te? * Un’occasione per sovvertire l’ordine quotidiano delle cose Un’occasione per cercare di trarre guadagno Un’occasione per rilassarmi e divertirmi Un’occasione per stare in compagnia degli amici

A Carnevale ti piace travestirti perché: * Ti intriga il fatto di poter essere irriconoscibile e di poter agire nell’anonimato Ami stare in compagnia e fare scherzi con gli amici. E se siete in costume è ancora più divertente Ti piace l’idea di immedesimarti in un personaggio di fantasia Non ti perdi mai nessuna festa

Tra i tutti i costumi di Carnevale possibili preferiresti quello: * Di un personaggio dall’animo buono Di un personaggio divertente Di un personaggio vizioso Di un personaggio variopinto

Se dovessi scegliere un colore per la tua maschera di carnevale, quale indosseresti? * Rosso Impossibile, vorrei indossarli tutti Bianco Il colore non mi interessa, basta che la maschera sia riconoscibile

Nei tuoi travestimenti carnevaleschi la maggior cura la poni... * Nella scelta della maschera Nel realizzare il costume. Lo creo da solo Nel cercare di essere uguale all’originale Nel cercar di replicare al meglio il comportamento del personaggio

Ti ritieni una persona * Allegra Viziosa Generosa Sorridente

Cosa ti piace di più del Carnevale? * Il fatto di non essere immediatamente riconoscibile Facile, il fatto che a Carnevale ogni scherzo vale L’atmosfera Le bombolette spray

La magia del Carnevale

Il Carnevale è il periodo di festa tra l’Epifania e il digiuno quaresimale nei paesi a tradizione cattolica. Per molto tempo si è creduto che l’origine del termine derivasse da “carne levare”, ovvero prepararsi al digiuno quaresimale.

Ed il fatto che per 40 giorni si dovesse digiunare per fede e per prepararsi alla Pasqua, doveva risultare non poco pesante per un popolo che già il “digiuno” lo faceva forzatamente tutto l’anno.

Il Carnevale è una festa allegra e divertente, anche grazie alle maschere che la rappresentano: da Arlecchino a Gianduia, da Pantalone a Pulcinella, scopri quali della maschere più amate della nostra tradizione ti rappresenta maggiormente.

