Perché Will Smith ha fatto bene a scusarsi con Chris Rock

Will Smith si scusa con Chris Rock: “Ho sbagliato, sono mortificato”. “Le mie azioni non rappresentano l’uomo che voglio essere”. Così ha scritto in un post l’attore neo-premio Oscar e ha fatto bene. E quindi alla fine, saggiamente, a mente lucida sono arrivate le scuse di Will Smith a Chris Rock per l’attacco sul palco del Dolby Theatre durante la consegna degli Oscar di domenica 27 marzo.

Attacco verbale e violenza fisica

Perché Will Smith ha risposto con la violenza fisica ad un attacco verbale? Questa la domanda che mi sono fatto quando ho visto il video che ha fatto tanto discutere. Non c’è ombra di dubbio che sia stata una pessima battuta, come non c’è ombra di dubbio che si poteva salire sul palco e difendere il proprio Amore, ma con uno sberleffo, una parola che annientasse quella stupidità, perché quello che non torna e che è stato a mio avviso oltre misura, è stato passare “alle mani” e non utilizzare mezzi non violenti per annientare il vuoto di quelle offese velate da ingiustificabile ironia.

Offese inaccettabili voglio essere chiaro che hanno colto Will Smith secondo me in un momento di stanchezza e di rabbia. Perché che bisogno c’era di fronte a una platea così vasta di dare un esempio così? Perché un uomo con il senno dovrebbe far sentire la sua voce con le parole adeguate, perché sono le risposte verbali, quelle al momento giusto che definiscono meglio il cuore di una persona. Così egli poteva mettere a tacere la piccolezza delle offese ricevute e fatto riflettere tutti sul senso o meno di quella battuttaccia.

Gesto inaccettabile

Per questo non possiamo accettare il gesto di Will Smith e per questo ha fatto bene a scusarsi, perché non è amore romanticizzare la violenza ed il possesso. Perché è sbagliato dire che per Amore si usa violenza. Queste forme di difesa così rozze e primitive non vanno bene, avallano comportamenti molto sbagliati e sanguinari. Noi abbiamo in dote la possibilità di essere uomini migliori, e tanto più quando il mondo intero ti guarda è ancora più importante elevarsi a comportamenti che ci facciano sentire che possiamo essere altro e diversi dalla brutalità.

Le scuse di Will Smith su Instagram

“La violenza in ogni sua forma è velenosa e distruttiva”, ha scritto l’attore neo-premio Oscar per “Una famiglia vincente – King Richard” in un post Instagram. “Il mio comportamento agli Oscar la sera scorsa è inaccettabile e ingiustificabile. Le battute a mie spese sono parte del mio lavoro, ma una battuta sulla malattia di Jada per me è stato troppo, e ho reagito emotivamente”.

“Voglio pubblicamente scusarmi con te, Chris”, prosegue il post. “Sono stato fuori luogo, ho sbagliato. Sono mortificato, le mie azioni non rappresentano l’uomo che voglio essere. Non c’è posto per la violenza in un mondo d’amore e gentilezza”.

“Voglio anche scusarmi con l’Academy, i produttori dello show, tutti gli invitati e chiunque stesse guardando da qualsiasi parte del mondo”, prosegue Will Smith. “Voglio scusarmi con la famiglia Williams e la “famiglia” del film King Richard. Mi dispiace moltissimo che il mio comportamento abbia lasciato una macchia in quello che altrimenti sarebbe stato un bellissimo traguardo per tutti noi. Sto lavorando su me stesso”.