“L’amore fa fare cose folli”, il discorso di Will Smith agli Oscar 2022

Nel bene e nel male, l'attore Will Smith è stato uno dei principali protagonisti alla Notte degli Oscar 2022. Dall'incidente con Chris Rock al ritiro del premio come miglior attore, rileggiamo il discorso che ha tenuto sul palco.

Nel bene e nel male, l’attore Will Smith è stato uno dei principali protagonisti alla Notte degli Oscar 2022. Qualche minuto prima di vincere la statuetta come migliore attore protagonista, Will Smith si è alzato dalla poltrona, ha raggiunto il palco per sferrare un colpo con la mano sulla faccia di Chris Rock.

L’incidente di Will Smith con Chris Rock

Durante la Notte degli Oscar 2022, l’attore comico Chris Rock stava presentando il premio per i documentari. Durante il suo intervento, il comico ha fatto una battuta sull’aspetto della moglie del divo, Jada Pinkett Smith, che ha la testa rasata, chiedendo se il suo prossimo film sarebbe stato il seguito di Soldato Jane, riferendosi alla pellicola in cui Demi Moore interpretava un soldato e aveva la testa rasata.

L’attrice Jada Pinkett Smith soffre di alopecia, che si è aggravata negli ultimi anni, ed è per questo costretta a rasarsi la testa. Vedendo la moglie alzare gli occhi al cielo, chiaramente infastidita, Will Smith si è diretto verso il palco per sferrare un colpo sul viso di Rock. L’attore è quindi tornato sulla poltrona, urlando qualche parolaccia verso Rock: “togliti dalla fottuta bocca il nome di mia moglie”.

Dopo lo scatto di rabbia, ma fuori dalla diretta, Denzel Washington aveva cercato di calmare Will Smith: “Nel momento più alto devi stare attento, è li che il diavolo viene a cercarti”. Will Smith, che ha incassato il sostegno del figlio Jaden (“Così si fa”), ha detto che spera di essere invitato di nuovo agli oscar dopo quello che ha fatto, ma nelle scuse con gli spettatori e l’Academy non ha incluso Rock.

Will Smith, premio Oscar per “King Richard – Una squadra vincente”, poteva essere arrestato rischiando fino a sei mesi di carcere e 100 mila dollari di multa se il comico Chris Rock che aveva ironizzato sulla testa rasata di sua moglie Jada avesse deciso di fare denuncia.

Il discorso di Will Smith agli Oscar 2022

Will Smith era il favorito nella corsa agli Oscar come attore protagonista per il film “King Richard”, in cui interpreta il padre delle sorelle Williams, campionesse del tennis. Salito sul palco per ritirare la statuetta, l’attore ha fatto un discorso, tra le lacrime, in cui parlava di protezione amore e luce, chiedendo scusa all’Academy e ai suoi membri per quanto accaduto poco prima. Ecco il discorso di Will Smith.

“King Richard era un difensore accanito della sua famiglia, in questo momento della mia vita io sono sopraffatto per ciò che Dio mi chiede di fare ed essere. Sono stato chiamato in questa vita per amare e proteggere le persone, devo essere un fiume per loro. Per fare ciò che facciamo, dobbiamo essere in grado di sopportare chi parla male, chi non porta rispetto. Bisogna tenere il sorriso, mostrare che va tutto bene.

Io voglio essere un veicolo dell’amore, voglio ringraziare Serena e Venus e tutta la famiglia Williams per avermi affidato la loro storia. Voglio essere un ambasciatore di questo tipo di amore, cura e attenzione. Vorrei scusarmi con l’Academy e gli altri miei colleghi e candidati. Questo è un momento bellissimo e non sto piangendo perché ho vinto un Oscar ma perché è possibile proiettare luce sul cast, la troupe la famiglia Willams.

L’arte imita la vita e mi sto comportando come un papà pazzo come Richard, ma l’amore mi fa fare cose folli. La vita in questo momento è complicata, per me. Ringrazio l’Academy e spero che mi invitino ancora su questo palco”.