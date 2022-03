Cosa significa essere un reporter di guerra oggi, la testimonianza di Fulvio Gorani

Cosa significa essere un reporter di guerra? Ce lo racconta Fulvio Gorani, per anni inviato di guerra per la Rai, prima nell'ex Jugoslavia e poi in Iraq e in Medio Oriente

In guerra per resistere non soltanto per la loro terra ma anche per noi, per evitare che tutti i valori della democrazia vengano spazzati via. Definisce così gli ucraini impegnati al fronte per respingere l’invasione russa Fulvio Gorani, per anni inviato Rai presso i luoghi di conflitto, prima nell’ex Jugoslavia, poi in Medio Oriente, Afghanistan, Iraq, Israele. Tutte esperienze diverse e difficili, trattandosi di paesi culturalmente e geograficamente molto diversi, ma che hanno insegnato a Fulvio l’importanza di non dare mai nulla per scontato, soprattutto tutte quelle cose che nel nostro quotidiano ci sembrano normali o addirittura banali, e che invece in alcuni luoghi del mondo mancano e rappresentano un ambito traguardo.

Giornalismo di guerra, i martiri dell’informazione da ricordare Dall’inizio della guerra in Ucraina, sono cinque i giornalisti che sono stati uccisi e almeno 35 quelli feriti. Ecco quali sono stati i giornalisti di guerra più celebri della storia

Fulvio Gorani ci ha raccontato la sua esperienza di reporter di guerra, una testimonianza che ci aiuta a capire quello che stanno vivendo oggi i suoi colleghi impegnati in territori a rischio come l’Ucraina, ma anche in tutte le altre parti del mondo in cui purtroppo esiste una guerra da raccontare.

Déjà vu di un inviato di guerra

Quando, il 24 febbraio di quest’anno, mi sono svegliato e ho visto il telegiornale del mattino, ho pensato: -” No, ancora!”- Mi ero illuso che non avrei più sentito parlare di guerra anche se nel mondo ce ne sono ancora tante, troppe, che si combattono, ignorate e lontano da noi. Nessuno ne parla e quindi non esistono.

Eppure in ognuna di queste guerre c’è gente che soffre e, purtroppo, che muore. Sembra facile retorica ma per me, che ho sentito troppe volte il fischio dei proiettili e il rombo dei cannoni, ogni qualvolta sento parlare di battaglie, di guerra, non posso fare a meno di pensare a chi soffre a chi è più debole.

Mentre gli eserciti fanno a gara per smaltire i loro magazzini di munizioni scaricandosele addosso reciprocamente, la popolazione civile scappa, si nasconde e troppo spesso, muore.

Naturalmente sono i vecchi, le donne ed i bambini a diventare i più fragili, quelli che non si riesce a proteggere diventando incolpevoli e inconsapevoli vittime della stupidità umana. Come la vecchia contadina bosniaca che in un gelido giorno di guerra, sotto una nevicata pazzesca, mi offre un caffè scusandosi perché non ha lo zucchero.

Come il vecchio italiano, arrivato in Bosnia alla fine della seconda guerra mondiale che, in una Sarajevo assediata da mesi, mette nella sua pipa dei fili d’erba seccati perché non ha più tabacco e ride felice quando, due settimane dopo, ritorno li e gli regalo una scatola di tabacco inglese. Vive in una casa resa gelida dall’inverno balcanico.

Nessuna possibilità di riscaldarsi a Grbavitza, nel quartiere serbo delle capitale bosniaca; deve accontentarsi di pochi pezzetti di legno, piccoli rami, raccattati qua e la, da mettere nelle stufa per ottenere una fiammella breve e illusoria che non riesce a penetrare il gelo delle pareti domestiche. Eppure mi guarda sorridente, noncurante del freddo, con quella bocca sdentata mentre stringe il cannello della pipa in cui sfrigola, finalmente del tabacco e mi fa vedere con orgoglio il suo vecchio passaporto italiano ormai scaduto da tempo.

Sono due esempi tra mille di una capacità di sopravvivenza a noi ormai sconosciuta che rivedo negli occhi dei profughi ucraini che cercano riparo in Polonia e in Moldova. Riscopro, negli occhi dei bambini inquadrati dalle telecamere, la stessa scintilla vitale che avevo visto nei ragazzini musulmani a Srebrenica dopo lo sterminio dei loro padri da parte della soldataglia del generale Mladic. In quelle strade come quelle di Kiev, di Mariupol, ci sarà lo stesso, terribile odore di morte.

L’Afganistan visto attraverso gli occhi dei bambini e delle donne Il racconto emozionante di Fulvio Gorani, giornalista e inviato di guerra per la Rai, ci fa fare scoprire l’Afganistan attraverso gli occhi dei bambini e delle donne

Mi stupisce sempre la capacità di sopravvivere, quella che avevano negli occhi i sopravvissuti alla guerra in Iraq. Una irrefrenabile voglia di esserci, ancora, comunque, condita con enorme spirito di adattamento. Una capacità quasi primordiale di accontentarsi del poco, del quasi nulla che ti viene dato.

Vedo le madri di Kirkhov, scappate a Leopoli tenendo per mano i loro figli. Li guardo e mi ritorna in mente la fierezza del ragazzino afghano che mi mostrava quasi con orgoglio la ferita al fianco provocata da una scheggia impazzita, quasi a dire: “Io ci sono ancora, sono vivo e non ho paura, se credevano di farmi paura facendomi questo, si sono sbagliati!”

Mi sono trovato spesso con gli occhi pieni di lacrime, io che sarei comunque tornato nella mia casa, al sicuro; loro, i bimbi di queste guerre sciagurate hanno sicuramente pianto. Piangono, ovvio, ma riescono ad inghiottire le lacrime per non far vedere ai grandi che sono terrorizzati, anche se ne hanno tanta di paura, un qualcosa che resterà dentro di loro, forse per tutta la vita.

Non so dire quando e come tutto questo orrore finirà, non so se gli sforzi diplomatici porteranno ad un qualche risultato utile oppure se siamo soltanto al prologo di un qualcosa di ancora più spaventoso. Arriverà il momento in cui il popolo ucraino potrà ricostruire quello che la guerra ha distrutto. Ciò che sarà molto più difficile ricostruire sarà la fiducia e la serenità nell’animo degli ucraini.

Stanno combattendo e resistendo non soltanto per la loro terra ma anche per noi, per evitare che tutti i valori della democrazia vengano spazzati via. E di questo, credo, dovremo essere loro eternamente grati.

Fulvio Gorani