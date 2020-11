Maradona, il saluto della figlia Dalma: “Ti amerò e difenderò tutta la vita”

“Ho sempre avuto molta paura della mia morte, ma non adesso… Perché so che quello sarà il momento in cui ti rivedrò e ti abbraccerò di nuovo!”. Con queste parole Dalma Maradona (prima figlia di Diego Armando Maradona e Claudia Villafane) dedica un lungo ed emozionante messaggio su Instagram al papà scomparso.

In un post con una tenera foto che la ritrae da bambina con il padre calciatore, la 33nne attrice ha voluto così salutare pubblicamente il padre Diego Armando Maradona, scomparso il 25 novembre.

La lettera dedicata al papà Diego Armando Maradona

“Mi manchi già pa! Resisterò qui, senza quella parte del mio cuore che ieri hai portato con te! (…) Ti amerò e ti difenderò per tutta la vita perché ti ringrazio per la vita condivisa! Sono distrutta ma andrò avanti! Aspettami lì. Ci vedremo, mentre mi esercito in “Y como es el” così che quando ti vedrò la canteremo di nuovo insieme (…) Ti amo papà! Ti amerò e ti difenderò per tutta la vita! E se tua nipote vorrà chiamarti in videochiamata, morirò dentro, ma stai certo che le dirò esattamente chi eri, chi sei e chi sarai per sempre! Forse ti ama già. (…) Non ci voleva molto per amarti… Ho messo insieme i miei pezzi e non riesco a immaginare come sarà la mia vita senza di te… Non posso… Ma eccomi qui con il miglior marito del mondo e una figlia che mi costringerà ad andare avanti! La vita è un po’ così, a presto! Ti porto le margherite per decorare i tuoi calzini da giocatore e per favore guardami di nuovo con quell’amore che vedi nella foto! Ti amerò per sempre!”.

