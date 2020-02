“In questo luogo è obbligatorio baciarsi”. Il cartello, apparso a Torre dell’Orso, una famosa località del Salento, ritrae le figure stilizzate di due innamorati che stanno per baciarsi, sotto la scritta “in questo luogo è obbligatorio baciarsi”, con tanto di traduzione in inglese. L’iniziativa, immortalata dalle fotocamere di turisti e cittadini, reca la firma di Dentoni, una nota pasticceria di Torre dell’Orso, le cui irresistibili fragranze riempiono le strade del paese ogni giorno. L’idea è nata a San Valentino, su ispirazioni di altri borghi italiani, come Rignano Garganico e Trentinara in Campania. Per la festa degli innamorati è stato lanciato il #lovesegnale, con tanto di hashtag per invitare gli utenti a rendere la giornata unica con una foto da diffondere sul web. Così, decine di coppie hanno deciso di immortalare e condividere con gli utenti di Instagram le immagini romantiche scattate davanti al paesaggio di Torre dell’Orso, che d’inverno diventa ancor più suggestivo.

© Riproduzione Riservata