10 curiosità inaspettate sulla Regina Elisabetta

Regina Elisabetta

Nata il 21 aprile 1926 a Londra, Elisabetta divenne regina di Gran Bretagna e Irlanda del Nord il 6 febbraio 1952 dopo la morte di suo padre, re Giorgio VI (1895-1952). Nota per i suoi impegni nel modernizzare l’istituzione della monarchia – e per il suo amore per i cani – oggi ricordiamo alcune curiosità inaspettate sulla vita della regina Elisabetta.

Le curiosità sulla regina Elisabetta

1. Non era destinata al trono

Per i primi 10 anni della sua vita, la principessa Elisabetta era un reale relativamente minore – il suo status era simile alle principesse Beatrice ed Eugenia di York oggi – ma tutto cambiò con la morte di suo nonno, re Giorgio V, nel 1936.

Il successivo nella linea di discendenza reale fu lo zio di Elisabetta, Edoardo VIII, che abdicò al trono meno di un anno dopo averlo conquistato per poter sposare una donna di mondo americana di nome Wallis Simpson. Edoardo non aveva figli all’epoca, così suo fratello Alberto (il padre di Elisabetta) salì al trono, prendendo il nome di Giorgio VI e rendendo l’allora decenne Elisabetta la prima in linea di successione per diventare regina.

2. Non è andata a scuola

Gli eredi al trono, non possono presentarsi alla scuola elementare come i bambini “normali”. Per questo motivo, la regina Elisabetta è stata istruita a casa da diversi insegnanti come Henry Marten, professore dell’Eton College (che è ancora solo per maschi), e ha ricevuto anche lezioni private di religione dall’arcivescovo di Canterbury. Oltre a questi, aa ricevuto la maggior parte dell’educazione dalla la sua tata, Marion Crawford. La Crawford sarebbe stata emarginata dalla famiglia reale per aver scritto un libro rivelatore nel 1953 intitolato The Little Princesses” senza il loro permesso; il libro raccontava le esperienze della Crawford con la regina Elisabetta durante la sua giovinezza.

3. Voleva andare in guerra ma era troppo giovane

Quando scoppiò la Seconda Guerra Mondiale nel 1939, Elizabeth – allora appena adolescente – pregò il padre di unirsi in qualche modo allo schieramento. Iniziò facendo delle trasmissioni radiofoniche per sollevare il morale dei suoi coetanei britannici. Durante una delle trasmissioni, la principessa quattordicenne, rassicurò gli ascoltatori: “Posso dire sinceramente a tutti voi che noi bambini a casa siamo pieni di allegria e coraggio. Stiamo cercando di fare tutto il possibile per aiutare i nostri valorosi marinai, soldati e aviatori e stiamo cercando anche noi di sopportare la nostra parte di pericolo e di tristezza della guerra”. Nonostante i rischi, Elisabetta, alla fine si unì al Women’s Auxiliary Territorial Service. Si formò come autista di camion e meccanico nel 1945, quando aveva 18 anni. La regina Elisabetta rimane l’unico membro femminile della famiglia reale ad essere entrato nelle forze armate, ed è attualmente l’unico capo di stato vivente che ha ufficialmente servito nella seconda guerra mondiale.

4. La regina Elisabetta e Filippo si conoscevano sin da piccolissimi

Filippo, figlio del principe Andrea di Grecia e Danimarca e della principessa Alice di Battenberg, ha incontrato la futura regina Elisabetta per la prima volta quando lei aveva solo 8 anni e lui 14. Entrambi parteciparono al matrimonio della principessa Marina di Grecia (cugina del principe Filippo) e del principe Giorgio, il duca di Kent (zio di Elisabetta). Cinque anni dopo la coppia si incontrò di nuovo quando Giorgio VI portò Elisabetta a visitare il Royal Naval College di Dartmouth, dove Filippo era un cadetto. In una nota personale, Elisabetta ricordò di essersi innamorata del giovane soldato con il tempo: “Avevo 13 anni e lui ne aveva 18 ed era un ufficiale appena uscito. Lo vedevo pochissimo, solo nei suoi momenti di congedo dalla marina. In tre anni avvenne circa due volte. Alla fine, nel 1946, Filippo chiese ad Elisabetta di sposarlo, andandola a trovare per più di un mese a Balmoral, la sua tenuta reale in Scozia. Lei accettò la proposta senza nemmeno contattare i suoi genitori. Ma quando Giorgio VI venne a sapere delle nozze imminenti, disse avrebbe approvato ufficialmente solo se avessero aspettato ad annunciare il fidanzamento fino a dopo il suo 21° compleanno. L’annuncio pubblico ufficiale del fidanzamento arrivò finalmente quasi un anno dopo, il 9 luglio 1947.

5. La sua incoronazione è stata trasmessa in televisione contro la sua volontà

Elisabetta salì ufficialmente al trono a soli 25 anni quando suo padre, Giorgio VI, morì il 6 febbraio 1952. Elisabetta si trovava in Kenya al momento della sua morte e tornò in patria come regina del suo paese. Come i fan di The Crown ricorderanno, il trambusto che ha circondato la sua incoronazione è stato pieno di drammi. La notoriamente timida Elisabetta – che non permise nemmeno di scattare foto del suo matrimonio – non voleva che l’evento fosse trasmesso in televisione, insieme ad altri che credevano che trasmettere l’incoronazione alla gente comune, avrebbe infranto le tradizioni dell’alta società britannica. Invece, una Commissione per l’incoronazione, presieduta da Filippo, decise di permettere alle telecamere di riprendere l’evento solo in una singola area dell’Abbazia di Westminster. Inoltre, non doveva esserci nessun primo piano sul viso della regina Elisabetta.

6. Ha rilasciato una sola intervista in tutto il suo regno

Soprannominata “Elisabetta la silenziosa” dallo storico David Starkey, la regina Elisabetta II rilascia raramente interviste alla stampa e si dice che tenga la sua politica sempre nascosta agli occhi del pubblico. Parte del “fascino duraturo della regina è che non ha mai messo a nudo la sua anima al pubblico.. È rimasta avvolta nel mistero”, secondo il Daily Mail. Ha rotto con la tradizione, tuttavia, per dare alla BBC la sua prima intervista nel 2018, in occasione del 65° anniversario della sua incoronazione.

7. Le piace il ballo scozzese

Forse sapete già che la regina trascorre le sue vacanze estive nell’incantevole castello di Balmoral in Scozia. Ma forse non sapete che ha scoperto un hobby rinvigorente durante il suo soggiorno lì. “Un interesse meno conosciuto è il ballo country scozzese”, si legge nella sua biografia ufficiale. “Ogni anno, durante il suo soggiorno al castello di Balmoral, la regina dà dei balli conosciuti come Gillies’ Balls, per i vicini, il personale della tenuta e del castello, e i membri della comunità locale”. Una clip del 1990 mostra la regina che balla allegramente l’Eightsome Reel al ballo con il principe Filippo e il resto della sua famiglia.

8. Ha recitato in una scena di James Bond

La vivace regina ha anche recitato con Daniel Craig in una scenetta di James Bond per aprire le Olimpiadi di Londra 2012. Si dice che il regista abbia chiesto se poteva usare le sue sembianze, e la regina Elisabetta ha risposto che voleva apparire lei stessa! Secondo l’ex sarta della regina, Angela Kelly, lei ha persino insistito per avere un ruolo da protagonista. “Le chiesi se avrebbe voluto dire: ‘Buona sera, James’ o ‘Buona sera, Mr. Bond'”, ha scritto Kelly nel suo recente libro. “Ha scelto la seconda, conoscendo i film di Bond”.

9. Non ha passaporto né patente

La regina Elisabetta II è il capo di stato che ha viaggiato di più al mondo, visitando più di 115 paesi tra più di 270 visite di stato ufficiali, ma non possiede nemmeno un passaporto. Poiché tutti i passaporti britannici sono ufficialmente rilasciati a nome della regina, tecnicamente non ne ha bisogno. Inoltre, la Gran Bretagna rilascia ufficialmente patenti di guida a nome di Elisabetta, quindi non aspettatevi che lei mostri la sua carta d’identità quando viene fermata mentre porta altri capi di stato a fare un giro nella sua Range Rover. Sir Sherard Cowper-Coles, ex ambasciatore britannico in Arabia Saudita, ha raccontato al Sunday Times la volta in cui Elisabetta ha portato l’ex principe ereditario saudita Abdullah, in giro per i terreni di Balmoral: “Con sua grande sorpresa, la regina è salita sul sedile di guida, ha girato l’accensione e se n’è andata”, ha detto. “Le donne non sono ancora autorizzate a guidare in Arabia Saudita, e Abdullah non era abituato ad essere “trasportato” da una donna, figuriamoci da una regina”.

10. Nel 2021 passerà il compleanno da sola

Oggi è un giorno triste per la regina Elisabetta. Il suo 95esimo compleanno, infatti , lo passerà senza il suo grande amore Filippo. Morto il 9 aprile scorso, Filippo ha lasciato la regina da sola, che oggi si consolerà- come fa da giorni- con i suoi amati cani.

73 anni d’amore da celebrare anche, e soprattutto, oggi.