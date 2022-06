Cosa vedere a Ragusa, 5 luoghi da visitare assolutamente

Luoghi Da Visitare

Con il festival letterario “A tutto volume”, Ragusa inaugura una stagione estiva ricca di eventi e appuntamenti da non perdere, incastonati in una cittadina che nasconde luoghi meravigliosi da visitare.

5 cose da vedere a Ragusa

Oggi, per la nostra rubrica sul viaggio, vi suggeriamo i 5 luoghi da visitare assolutamente a Ragusa.

Il panorama all’ingresso della città

Assolutamente imperdibile la vista sulla città antica non appena si fa ingresso in città dalla strada statale che si imbocca da Modica. Quando meno ve lo aspettate, infatti, lo scorcio di un panorama suggestivo e irreale si aprirà dinanzi ai vostri occhi: il nucleo antico della città, Ragusa Ibla, si staglia in fondo alla strada, come incastonato nella roccia. Particolarmente suggestivo al tramonto, questo punto panoramico è splendido da ammirare per prendere confidenza con la cittadina e con il caratteristico stile barocco che troverete in tutto il Val di Noto.

Ragusa Ibla

Ora che avete raggiunto Ragusa Ibla, non vi resta che perdervi per i suoi vicoli accoglienti, per respirare l’aura antica di questo pezzo della città e addentrarvi in stradine che raccontano una storia cominciata secoli e secoli fa. Chiamata “Iusu” dagli abitanti, la cittadina è situata nella parte orientale della città, ed essendo il suo nucleo più antico, è ricca di chiese e monumenti storici tutti da scoprire. I sentieri guidati dalle insegne e dai segnaposto vi aiuteranno a districarvi nei vicoli e a trovare meravigliosi scorci e chiese in cui ammirare la magnificenza del barocco siciliano.

Marina di Ragusa

Amate il mare? Non potete non recarvi nella frazione marinara della città, dove ha preso il via l’ultima edizione di “A tutto volume”, inaugurata da Pupi Avati. Marina di Ragusa sta registrando sempre più presenze, tanto in estate quanto nelle stagioni più fredde. Ariosa, piena di piazze e strade luminose, la frazione marinara è il luogo perfetto per godersi la bellezza del mare del sud est siciliano, fare un aperitivo a suon di musica e rilassarsi davanti ad una cena deliziosa. Un luogo perfetto per chi vuole staccare dalla quotidianità e dallo stress accumulato dopo una settimana di lavoro intenso.

Museo Archeologico Ibleo

Se non riuscite a rinunciare alla storia e alla cultura nemmeno in vacanza, il Museo Archeologico Ibleo è il luogo che dovete assolutamente visitare a Ragusa. Sito in via Natalelli, al primo piano di Palazzo Mediterraneo, il museo conserva reperti rinvenuti nel territorio della provincia siciliana, databili dal neolitico alla tarda antichità. Un’occasione da non perdere per scoprire qualcosa di più sulle civiltà che hanno abitato il sud est siciliano.

Area archeologica di Kamarina

Infine, dovete assolutamente ritagliarvi un po’ di tempo per recarvi a Kamarina, una preziosa area archeologica che regala emozioni uniche. Situata nel ragusano, sulla S.P. 102 di Ragusa, tra i comuni di Santa Croce Camerina e Scoglitti, l’area archeologica di Kamarina è suddivisa in 5 padiglioni in cui sono esposti numerosi reperti archeologici che mostrano l’importanza di quest’area nel passato, sin dai tempi degli antichi greci.

Photocredits: GCammarata