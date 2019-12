Ecco quali sono i 10 luoghi più visitati al mondo nel 2019

Vi siete mai chiesti quali siano i luoghi di cultura più visitati al mondo? La classifica di oggi ci porta alla scoperta delle attrazioni che nel 2019 hanno attirato il maggior numero di visitatori. A battere tutti i record è uno dei monumenti più famosi di sempre, il Colosseo, la cui storia e imponenza hanno conquistato e continuano a conquistare i visitatori da tutto il mondo.

Per il secondo anno consecutivo, l’anfiteatro Flavio si conferma al primo posto delle attrazioni più prenotate in Italia, secondo l’annuale classifica di TripAdvisor. Oltre al Colosseo, compaiono in classifica i Musei Vaticani al terzo posto e Piazza San Marco a Venezia in decima posizione.