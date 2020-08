Chiude l’ultimo blockbuster al mondo e diventa un Airbnb

L’ultimo Blockbuster del mondo diventa un Airbnb per un tempo limitato, e gli ospiti potranno godersi una serata pizza e dvd in stile anni Novanta. Si trova a Bend, in Oregon, e i gestori hanno trovato un modo originale per ricompensare il supporto della comunità durante la pandemia di Covid-19. Un’esperienza che potranno vivere solo una dozzina di persone perché si ripeterà giusto per tre notti tra il 17 e il 19 agosto, ognuna con un massimo di 4 ospiti nella location (a soli 4 dollari!).

Una notte in stile anni Novanta

Grazie a un accordo con Airbnb, il negozio sarà prenotabile per la notte, con tanto di letto, schermo televisivo e collezione di VHS da guardare sotto le coperte. Non mancheranno gli snack e le bottiglie extralarge di bibite gassate.

…cause the last BLOCKBUSTER in the world will be offering movie lovers in Bend a 90s themed sleepover for a limited time—only on airbnb. who’s down? 👀https://t.co/dd4yz1UtZP pic.twitter.com/NJEZK2wxeW — Airbnb (@Airbnb) August 11, 2020

Curiosamente, l’account Twitter di Blockbuster è tornato attivo dopo anni di silenzio, con due simpatici tweet che giocano sulla terminologia usata proprio da Airbnb, ovvero “check in” e “check out”. L’account ha salutato tutti dopo aver “visto abbastanza”.

