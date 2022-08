10 cose da vedere in Sicilia

Scopriamo un nuovo Tour italiano all'insegna della cultura, del mare e del buon cibo in Sicilia! Per la nostra rubrica "Carpe Viam", vi segnaliamo alcune tappe fondamentali da fare in quest'Isola unica.

Sicilia: una regione tutta da scoprire.

L’isola più grande del Mar Mediterraneo, la Sicilia si trova all’estremità dello “stivale” italiano, separata dalla terraferma dallo stretto di Messina. Sede del vulcano attivo più alto d’Europa, questa è un’isola montuosa con paesaggi aspri modellati da secoli di coltivazioni e disboscamenti. Le diverse culture che hanno dominato l’isola nel corso della sua lunga storia hanno lasciato il loro segno e, sebbene il brontolio dell’Etna rimanga una forte attrazione turistica, molti visitatori vengono in Sicilia per esplorare la sua vasta gamma di meraviglie archeologiche. Eccone alcune davvero imperdibili.

Monreale

Monreale è una piccola città situata vicino alla città di Palermo, il capoluogo della Sicilia. La città si trova in cima a una collina che domina la Conchiglia d’Oro, una valle nota per i suoi ulivi, aranci e mandorli. L’attrazione principale della città, tuttavia, è il magnifico Duomo di Monreale, uno splendido esempio di architettura normanna. Sebbene la chiesa abbia una facciata piuttosto insignificante, gli interni sono mozzafiato. I chiostri italiani sono famosi sia per le loro dimensioni che per gli incredibili dettagli, ma sono i mosaici che ricoprono le pareti a rendere questa cattedrale così speciale. Quasi ogni centimetro quadrato degli interni brilla di spettacolari immagini a mosaico su uno sfondo dorato.

Palermo

Capitale e città più grande della Sicilia, Palermo si trova sulla costa nord-occidentale dell’isola, affacciata sulle acque scintillanti del Mar Tirreno, con la terraferma italiana in lontananza. Grazie alla sua posizione strategica nel cuore del Mediterraneo, è stata a lungo un crocevia di culture, civiltà e cucine che hanno lasciato il loro segno.

Fondata più di 2.700 anni fa dai Fenici, le attrazioni turistiche di Palermo includono oggi molti splendidi mosaici bizantini e una sorprendente architettura araba, oltre a innumerevoli chiese, palazzi e monumenti secolari. Questo elenco delle migliori cose da fare a Palermo vi aiuterà a scoprire questa affascinante città, ricca di punti di riferimento storici e culturali.

Erice

Situata sulla cima del Monte Erice, la città di Erice domina la città di Trapani quasi mezzo miglio più in basso, rendendo la visita a Erice degna di nota anche solo per il panorama. Raggiungibile con la funivia da Trapani, la città storica offre ai visitatori della Sicilia anche una pausa dal caldo sole estivo, poiché qui le temperature tendono a essere fresche e frizzanti tutto l’anno. Le principali attrazioni della città sono due castelli medievali, uno costruito dagli arabi e l’altro dai britannici. Il castello normanno fu costruito su un antico tempio di Venere.

Tempio dorico di Segesta

Situata nella parte nord-occidentale della Sicilia, Segesta era una delle principali città degli Elimi, una popolazione indigena della Sicilia che fondò anche Erice. Il tempio dorico che si trova appena fuori dall’antico sito è ben conservato. Fu costruito alla fine del V secolo a.C. e ha 6×14 colonne doriche. Diversi elementi fanno pensare che il tempio non sia mai stato terminato. Le colonne doriche non sono state scanalate come di norma e il tempio sembra essere privo di un tetto sulla camera principale. L’ambiente del tempio, arroccato su una collina, è semplicemente bellissimo, con una vista che si estende fino al mare.

Siracusa

Conosciuta anche come Siracusa, Siracusa era un tempo considerata la città più importante dell’antico mondo occidentale. La città, che ha 2.700 anni, è citata nella Bibbia, negli scritti di Cicerone e nei miti e nelle leggende di molte civiltà. La parte più antica di Siracusa si trova al largo dell’isola di Ortiga ed è ricca di templi storici, chiese e importanti siti archeologici, tra cui una necropoli risalente al 1270 a.C. Le produzioni teatrali sono ancora in scena nel Teatro Greco del V secolo, che vanta una delle più grandi aree a sedere mai costruite dagli antichi greci.

Taormina

Arroccata su una scogliera vicino all’Etna, sulla costa orientale dell’isola, Taormina è da tempo un luogo popolare da visitare in Sicilia. I viaggiatori benestanti hanno incluso la città turistica nei loro itinerari fin dal XIX secolo. Nei pressi della città si trovano anche spiagge panoramiche, raggiungibili solo con una funivia, e il viaggio è metà del divertimento. Il Teatro Greco è l’attrazione più popolare di Taormina. Sebbene l’architettura dell’anfiteatro sia romana, la sua disposizione indica che è stato costruito su un teatro greco più antico. Sebbene i sedili originali siano stati sostituiti, gran parte del teatro del II secolo è rimasto intatto.

Monte dell’Etna

Uno dei vulcani più attivi del mondo, l’Etna è alto circa 3.300 metri (11.000 piedi) e sovrasta la costa orientale della Sicilia. La maggior parte delle eruzioni del vulcano avviene sulla cima, aumentando o diminuendo continuamente l’altezza della montagna. Durante l’inverno, i visitatori vengono sull’Etna per sciare sulle sue piste innevate. Nei mesi caldi, i viaggiatori più avventurosi si recano al Rifugio Sapienza, un punto di partenza popolare per le scalate alla montagna. Accessibile con auto private, la stazione sciistica di Piano Provenzana, sulle pendici settentrionali dell’Etna, meno attive, dispone di tour operator che accompagnano i visitatori fino alla stazione dell’Osservatorio Vulcanico o fino al cratere principale.

Valle dei Templi

La città di Agrigento, sulla costa meridionale della Sicilia, era una città di grande importanza nell’Antica Grecia, e sono i resti archeologici del suo glorioso passato a renderla una popolare meta di viaggio. Appena fuori città si trova la Valle dei Templi, dove una serie di templi dorici del V secolo si ergono su un crinale di fronte al mare. Tra questi, i templi attribuiti alle dee Concordia e Giunone Lacinia nella sezione orientale sono quelli meglio conservati. Nella sezione occidentale si trova l’incompiuto Tempio di Zeus, il più grande tempio dorico mai portato alla luce.

Agrigento

Agrigento ospita una delle attrazioni più famose e popolari della Sicilia, la Valle dei Templi. Questo grande sito contiene otto antichi templi greci che risalgono all’incirca al 510 a.C. e al 430 a.C., oltre alle rovine di altri edifici e strade. I resti di questi templi dorici sono considerati da molti come alcuni degli edifici greci meglio conservati al mondo. Poiché la Valle dei Templi è così grande, dovreste sicuramente dedicare un’intera giornata all’esplorazione di questo sito. E, se possibile, cercate di lasciare un po’ di tempo per esplorare il Museo Archeologico, che contiene più di 5.500 manufatti.

Le spiagge

Impossibile non aggiungere nel nostro itinerario alcune delle spiagge più belle dell’Isola. La varietà delle spiagge siciliane consente di scegliere un posto solitario in una riserva naturale, una spiaggia idilliaca vicino a un centro turistico (l’Isola Bella di Taormina è una di queste) o una spiaggia proprio ai piedi dell’affollato centro cittadino, come a Cefalù. Molte sono circondate da uno scenario costiero mozzafiato, come le drammatiche scogliere a gradoni che sovrastano la spiaggia di Scala dei Turchi. Ecco una “piccola” lista: