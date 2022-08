Olivia Newton-John, cantante, attrice e attivista è morta all’età di 73 anni questo lunedì. Tra le artiste più apprezzate al mondo, ha raggiunto la fama mondiale nel 1978 interpretando Sandy nell’adattamento cinematografico di Grease. Ricordiamola attraverso il legame di profonda amicizia insieme a John Travolta.

Due Stelle destinate al successo

Olivia Newton-John e John Travolta hanno interpretato nel 1978 uno dei film musicali più iconici di tutti i tempi: “Grease“, in cui hanno dato vita agli indimenticabili personaggi di Sandy e Danny Zuko.

Il film, ambientato negli anni ’50, sarebbe stato rilevante non solo per la storia del cinema, ma anche per la loro carriera di attori e per la loro vita privata, dal momento che hanno sviluppato un’amicizia indissolubile di oltre 40 anni.

Sandy la consacrò come una vera e propria icona della cultura pop.Grease fu un enorme successo al botteghino e produsse una colonna sonora da milioni di copie. Brani come You’re the One That I Want e Summer Loving non sono stati solo successi dell’epoca, ma sono entrati nella nostra memoria culturale, trascendendo le generazioni con il loro fascino.

L’amicizia tra Olivia Newton-John e John Travolta

Olivia Newton-John e John Travolta erano sul punto di non recitare in Grease. Perchè? Beh, lei aveva 28 anni, ed appariva troppo adulta per interpretare un’adolescente; mentre John aveva 23 anni. L’attrice non si convinse a dare vita a Sandy fino a quando non lo vide in “La febbre del sabato sera” (1977), e questo la convinse.

“Non avrei potuto fare il film se non avessi incontrato John, perché non ero sicura di farlo. Lui mi ha convinto”, ha confessato Olivia Newton-John in un’intervista rilasciata all’inizio del 2019. Ed è così che è nata una delle amicizie più belle, durature e genuine di Hollywood.

Sono stati insieme nei momenti più importanti degli ultimi 44 anni dalla prima di “Grease”. Infatti, in occasione del 40° anniversario del film, John Travolta ha confessato:

“Quando si condivide un successo così fulminante, impossibile da superare, c’è un legame che rimane sempre”.

Ha aggiunto:

“Sono stato al suo fianco durante la nascita di sua figlia, il suo divorzio e quando ha perso sua sorella. Lo stesso per lei, è stata durante il mio matrimonio, i miei figli. Ci sono molti ricordi condivisi. Un’amicizia c’è nella buona, nella cattiva e nella cattiva sorte”, così come il rapporto tra Olivia Newton-John e John Travolta.

A differenza di molte altre co-star, non sono mai stati coinvolti in una storia d’amore mediatica. Hanno sempre mantenuto una vera e leale amicizia reciproca. John Travolta ha sempre mostrato la sua ammirazione per la sua lotta contro il cancro, dal 1992, quando le fu diagnosticato per la prima volta un tumore al seno, al 2003 con un tumore alla spalla, fino alla ricaduta nel 2018.

Un’amicizia oltre ogni ostacolo

Sono stati insieme nei momenti belli e anche in quelli peggiori, alimentando la loro amicizia costantemente. Nel luglio 2020, quando l’attrice Kelly Preston, moglie di John Travolta, morì a causa di un cancro al seno, Olivia Newton-John fu sempre presente.

La Newton-John postò una foto di Kelly Preston, accompagnata da frasi commoventi:

“Aveva uno spirito luminoso, caldo e tenero. Era una moglie e una madre amorevole e una dolce amica. Il mio cuore si spezza per John, Ella e Ben. Nessuna parola può esprimere il mio dolore per la sua famiglia”. La luce di Kelly risplende sui suoi bellissimi figli”.

A due anni dalla perdita di Kelly Preston, il grande amore di John Travolta, l’attore dice addio a un’altra delle donne più speciali della sua vita.

L’attore è stato il primo a commentare la morte di Olivia, postando su Instagram una foto dell’eterna Sandy, accompagnata da un messaggio commosso:

“Mia carissima Olivia, hai reso le nostre vite molto migliori. Il tuo impatto è stato incredibile. Ti voglio tanto bene. Ti vedremo lungo la strada e saremo di nuovo tutti insieme. Tuo dal primo momento che ti ho visto e per sempre! Il tuo Danny, il tuo John!”, ha scritto l’attore.