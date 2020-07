Morta Kelly Preston, protagonista di film come “Jerry Maguire“, “Mischief” e “I gemelli”. Da due anni lottava contro un tumore al seno. Aveva 57 anni. John Travolta, con il quale era sposata da 29 anni, ha confermato la notizia sul suo profilo Instagram.

L’annuncio di John Travolta

“È col cuore pesante che vi informo che la mia bellissima moglie, Kelly, ha perso la sua battaglia contro il cancro al seno. Kelly ha combattuto con coraggio, sostenuta dall’amore e dal conforto di molti. Io e la mia famiglia saremo grati in eterno ai dottori e alle infermiere dell’MD Anderson Cancer Center di Houston, e di tutti i centri medici che ci hanno aiutato, nonché ai suoi molti amici e cari che sono stati al suo fianco. L’amore e la vita di Kelly saranno ricordati per sempre. Mi prenderò un po’ di tempo per stare con i miei figli, che hanno perso la loro madre, quindi perdonatemi in anticipo se non ci sentirete per un po’. Ma state certi che sentiremo il vostro amore nelle settimane e nei mesi che abbiamo davanti. Con tutto il mio affetto, JT”.

Kelly Preston

Kelly Preston era nata a Honolulu nel 1962 e aveva esordito come modella a soli 16 anni. Dopo alcuni ruoli in serie tv, il debutto cinematografico con “Dieci minuti a mezzanotte”. Prima del grande amore con il protagonista di “Saturday night fever” e “Grease”, Kelly Preston era stata sposata con l’attore Kevin Gage. In seguito, era stata legata a Charlie Sheen. Il matrimonio con Travolta nel 1991. Insieme hanno avuto tre figli, Jett, nato nel 1992 e morto giovanissimo, Ella Bleu (nata nel 2000) e Benjamin (2010).

