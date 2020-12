Nuovo Dpcm, cosa si potrà fare e cosa no a Natale e Capodanno

Stasera il Consiglio dei ministri deciderà le misure restrittive che verranno adottare in Italia durante le festività natalizie e il Capodanno. Stando alle indiscrezioni del Corriere della Sera, “lo spostamento verso le abitazioni private è consentito nei limiti di due persone per ciascuna di esse, ulteriori a quelle ivi già conviventi.”

Le ipotesi

La prima ipotesi al vaglio del governo è quella di interrompere il lockdown tra Natale e Capodanno per tre giorni. Se ciò verrà approvato, lo stop alla circolazione anche nel proprio comune e la chiusura di bar, ristoranti e negozi scatterebbe nei festivi e prefestivi tra il 24 dicembre e il 3 gennaio. Quindi le restrizioni riguarderebbero i giorni dal 24 al 27 dicembre e dal 31 dicembre al 3 gennaio. Il 28, 29 e 30 dicembre, bar e ristoranti sarebbero aperti fino alle 18 e i negozi fino alle 21, con spostamenti consentiti all’interno della Regione.

La seconda ipotesi fermerebbe l’Italia dal 24 dicembre al 6 gennaio, senza interruzioni. In tal caso, addio a feste e cenoni con amici e parenti.

La questione congiunti

Oggi io governo deciderà se aprire o no le porte delle abitazioni private a due persone al massimo, introducendo un divieto e la possibilità di controlli. C’è da stabilire se le limitazioni saranno in base al grado di parentela o se la possibilità di recarsi presso altre case diverse da domicilio e residenza sarà aperta anche ai congiunti.

Dovrebbero essere consentiti spostamenti nei giorni rossi in automobile al massimo in due, esclusi i minori di 14 anni che non verrebbero conteggiati. Confermato il coprifuoco: alcuni sperano di anticiparlo alle 20.

Nei giorni “rossi” vale il divieto vale a recarsi presso le seconde case in un Comune diverso, mentre il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione è sempre possibile.

