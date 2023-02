Lino Banfi e Lucia Zagaria, una storia d’amore lunga oltre 60 anni

Lucia Zagaria, moglie di Lino Banfi. Si è spenta nella notte dopo una lunga malattia. A darne notizia la figlia Rosanna con un post sui social. “Ciao mami ora sei di nuovo così. Buon viaggio” il testo del post con una foto della madre da ragazza. Lucia Zagaria aveva 85 anni ed era affetta da tempo di Alzheimer.

La storia d’amore tra Lino Banfi e Lucia Zagaria

Quello tra Lino Banfi e la moglie Lucia Zagaria è stato un legame molto profondo, nato in adolescenza quando Lino che sognava di fare l’attore aveva 13 anni e s’innamorò di una ragazza di 15 anni che viveva a Canosa e lavorava come parrucchiera. I due si erano conosciuti a Canosa di Puglia nel 1952. Lui partì per inseguire i suoi sogni ma non smise mai di scrivere alla sua Lucia.

Dopo un lungo fidanzamento, Lino ha sposato Lucia all’alba nel 1962. “Erano le sei del mattino”, ha raccontato in alcune interviste. “Un matrimonio lampo”. Poi il viaggio verso un’altra città: Bari. E poi il viaggio al nord con pochi soldi in tasca, tanta speranza e un pizzico di fortuna.

Una storia d’amore fatta di sacrifici e delusioni quando un giovanissimo Lino Banfi cercava fortuna come attore. Poi la svolta, il successo. Ma Lucia è sempre stata a lui vicino, la sua prima sostenitrice. I due coniugi pugliesi hanno dato vita ad una famiglia unita, allargatasi con la nascita dei due figli Walter e Rosanna.

L’amore durante la malattia

Lino Banfi, durante gli anni in cui sua moglie ha lottato contro una brutta malattia, ha raccontato spesso il dolore vissuto. “Non accetto che mia moglie non stia bene, la cosa che mi fa rabbia è che, dopo anni di sacrifici, avrei voluto trascorrere serenamente la vita insieme a lei”, ha raccontato in tv. Lino Banfi aveva scritto anche una lettera a Papa Francesco come da lui stesso raccontato al Corriere: “Ho chiesto al Santo Padre quello che mi hai chiesto di chiedere precisamente. Gli ho raccontato il tuo desiderio, quello di andarcene insieme, nello stesso momento, tenendoci per mano come abbiamo fatto sempre nella nostra vita”. E il Papa gli aveva risposto che “non ha il potere di farci andare, anche se io e te non potremmo vivere senza l’altro, lui pregherà per noi”. Ecco perché possiamo dire che quella tra Lino Banfi e Lucia Zagaria è la storia di un amore eterno.