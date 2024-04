Libertà di stampa, il pensiero di Pier Paolo Pasolini oggi più che mai attuale

Arrivati in Italia con Another Coffee Stories Editore, i Synestetic Reading rappresentano il nuovo modo di vivere un Party Letterario che da New York è pronto a conquistare anche i lettori italiani

Per riflettere su quanto sta accadendo nel mondo dove si combatte, vi proponiamo oggi una frase di Albert Einstein sul fatto che la guerra non è mai la soluzione giusta, qualsiasi sia il fine e lo scopo che si abbia.

Una poesia di Gianni Rodari ci ricorda che "Non per tutti è domenica": i lavoratori costretti anche a lavorare per le feste e i poveri che vivono la fame.

Mattine soleggiate, fiori che sbocciano e invadono le strade con il loro profumo... La primavera sa di rinascita: quella della natura, ma anche la nostra.

Parigi è una delle città più romantiche del mondo. Ma nasconde molto altro. I "poeti maledetti" vi passeggiavano cercando ispirazione per i loro versi.