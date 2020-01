Inaugurato il muro della gentilezza a Milano: cappotti e libri per i senzatetto

A Milano è stato inaugurato oggi il Muro della Gentilezza, un luogo magico dove possiamo lasciare libri, oggetti e vestiti da donare a chi ne ha più bisogno. L’iniziativa è nata nel 2015 a Mashhad, una metropoli nel nord est dell’Iran, con lo scopo di offrire cappotti e coperte ai senzatetto per proteggersi dal freddo letale dei mesi invernali. Accolta con grande successo, l’iniziativa ha iniziato a spopolare sul web ed è stata adottata nel giro di poco tempo da molte città in tutto il mondo. Il motto è: “Se non ne hai bisogno lascialo. Se ne hai bisogno prendilo”. Con il passare degli anni l’iniziativa si è trasformata e oggi al Muro della Gentilezza puoi trovare, oltre agli indumenti per l’inverno, anche libri e cd.

Il Tempio del Futuro Perduto A Milano il primo “muro della gentilezza” nasce in prossimità del Tempio del futuro perduto, un collettivo di ragazzi che sta ristrutturando uno spazio abbandonato della Fabbrica del vapore e che l’anno scorso aveva deciso di offrire colazioni e aperitivi agli automobilisti bloccati nel traffico per far conoscere a tutti le proprie iniziative. Già da due anni il Tempio del Futuro Perduto si è trasformato in un punto di raccolta permanente di vestiti usati che vengono destinati a senzatetto o missioni umanitarie. Da qui, l’idea di costruire un Muro della Gentilezza per dare anche a Milano un’opportunità di condivisione fra i cittadini, un luogo dove poter donare e ricevere. Così, da simbolo di separazione il muro diventa un ponte fra due mondi, un strumento attraverso cui possiamo rendere agli altri qualcosa di noi, un pezzo della nostra vita. Giornata mondiale della gentilezza Giornata mondiale della gentilezza, ecco le frasi da dedicare Giornata mondiale della gentilezza “Il mio superpotere è la gentilezza”, una favola moderna sul potere della gentilezza © Riproduzione Riservata