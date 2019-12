I nipoti di Babbo Natale, l’iniziativa per realizzare i sogni degli anziani in casa di riposo

Mancano pochi giorni a Natale e tutti corrono alla ricerca degli ultimi regali da donare ai propri cari. Ma c’è anche chi il Natale lo passerà lontano da casa, dai propri affetti, e per queste persone il Natale si trasforma in un momento difficile, dove la solitudine si fa sentire ancora di più. Qui arrivano i “Nipoti di Babbo Natale”, in grado di realizzare il sogno di un anziano che vive in casa di risposo. Tutti noi possiamo diventare nipoti di Babbo Natale e fare con un piccolo gesto qualcosa di davvero magico.

Come funziona

Sul sito ufficiale dell’iniziativa, puoi trovare i desideri dei tanti anziani che vivono in casa di riposo e sceglierne uno da esaudire. Da un piccolo televisore per la signora Francesca, al maglione di Natale per il signor Bruno, al desiderio di Orilda che sogna di tornare nella Chiesa della Regina Pace di Pescara: sono alcune delle richieste ancora in sospeso. Nella sezione dei desideri realizzati, scopriamo invece che a Maria di 89 anni arriverà presto un pacco pieno di parole crociate da compilare, mentre Franca riceverà gli auguri di Natale da Gianni Morandi e a Giuseppe di 80 verrà presto recapitato un audio libro di poesie. Insomma, dietro ogni richiesta, c’è la storia di una donna o di un uomo, dei loro desideri e delle pulsioni che ancora li animano.