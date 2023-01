Perché Gianluca Vialli è stato come il Prometeo di Eric Fromm

Gianluca Vialli come il Prometeo descritto da Eric Fromm in “Avere o essere“. Il libraio e scrittore Carlo Picca condivide il suo ricordo di Gianluca Vialli, l’ex calciatore scomparso oggi 6 gennaio 2023 dopo una lunga malattia

Gianluca Vialli, un esempio dientro e fuori dal campo

Di Vialli ricorderò sempre il carattere che aveva. La grinta e la determinazione mista ad eleganza. Ricordo la sua ultima rete segnata con la maglia dell’Italia. È il 1992, Gianluca ha 28 anni ed è nel pieno della sua straordinaria attività di atleta. Segna contro Malta un goal da “ballerina della scala”, di punta, e lascia la nazionale per il difficile rapporto con l’allora Commissario Tecnico. Saluta tutti con quella rete non rinunciando cosi alla propria personalità più autentica imparando a diventare creatura che non si rimette nelle mani di un altro.

Come il Prometeo descritto da Eric Fromm in “Avere o essere“? L’attaccante si apre alla forza di esserci e non di esistere per avere. Non ha bisogno di sottostare al ct della nazionale, preferisce uscire dalla porta principale congedandosi alla grande, da fuoriclasse che è. Che personalità, fatemelo dire. Ma quando rinunciò ufficialmente alle convocazioni molti non lo capirono eppure non smise mai di giocare e viaggiare per il mondo con il pallone sempre in valigia fino ad accompagnare la nazionale di Mancini alla straordinaria vittoria agli europei.

Perche? Perché come l’eroe greco voleva essere senza mostrare, perché amava il suo lavoro e per questo amore era disposto a fare di tutto per tutelarlo e viverlo al meglio. Un esempio di valori. Un combattente che non hai smesso di sognare un mondo migliore e dare il suo contributo.

Buon viaggio veramente ad uno straordinario dispensatore di emozioni con le sue giocate, e re incostrato delle rovesciate.

Ciao Campione!

Carlo Picca