Carnevale 2023, gli eventi da non perdere in tutta Italia

Oggi si festeggia il Carnevale, la ricorrenza che precede l'inizio della Quaresima cristiana. Ecco alcuni eventi da non perdere questo Martedì Grasso in tutta Italia!

Il Carnevale è la festa che precede i quaranta giorni di Quaresima, che a loro volta anticipano la celebrazione della Pasqua. Se la Quaresima è un periodo di pentimento e intensa preghiera necessario per prepararsi spiritualmente alla festa più importante dell’anno, la ricorrenza del Carnevale potrebbe essere identificata con l’esatto opposto: i festeggiamenti del Carnevale indicavano sin dall’antichità un periodo di gioia e divertimento, e culminavano tradizionalmente il martedì, detto “Martedì Grasso“, giorno che precede il “Mercoledì delle Ceneri”, il primo giorno di Quaresima.

In occasione del Martedì Grasso, vi suggeriamo alcuni eventi dedicati al Carnevale da non perdere in tutta Italia!

Gli eventi da non perdere a Carnevale

La sfilata dei carri a Venezia

Il Carnevale di Venezia è senza ombra di dubbio l’evento italiano più famoso nel mondo legato alla festività che precede la Quaresima. Oggi, in particolare, si svolgerà una ricca sfilata di carri allegorici che cominceranno il loro giro per la città alle 14:45, partendo dal Centro Commerciale Polo, per poi percorrere via Castellana, fino a giungere dinanzi alla Chiesa di Maria Immacolata. Un’occasione unica per immergersi nel clima di festa veneziano e conoscere le antiche e curiose tradizioni della città legate a questa ricorrenza.

La battaglia di arance di Ivrea

Ecco un’altra importante tradizione tutta italiana legata al Carnevale: le celebrazioni che si svolgono a Ivrea! Il Carnevale di Ivrea è noto per la battaglia di arance, che si svolge in centro storico e coinvolge ogni anno cittadini e turisti curiosi di andare alla scoperta di una bizzarra ricorrenza. Il Martedì Grasso si volge il terzo giorno di battaglia, con il corteo storico dei carri e la premiazione dei Carri da Getto e delle squadre a piedi.

Il Carnevale a Bologna

A Bologna, il Carnevale è legato alla tradizionale maschera di Balanzone. Nella città emiliana, oggi avrete la possibilità di partecipare all’ultimo giorno della Fiera di Carnevale, con stand, sfrappole e tanti banchetti con prodotti artigianali che si adagiano sulle strade del centro storico. Inoltre, per l’occasione, il Museo Civico del Risorgimento ospita un’interessante mostra dedicata all’arte dei burattinai che strizza l’occhio alle maschere e alla Commedia dell’Arte.

A Cassino si festeggia in biblioteca

A Cassino, invece, il Carnevale si festeggia in biblioteca, con un laboratorio ludico-creativo dedicato all’allegra festività e ai bambini allestito a partire dalle 15 nei locali del Palazzo della Cultura. Un’occasione perfetta per coniugare divertimento e lettura.

Napoli e i musei in maschera

A Napoli, invece, avrete l’occasione di festeggiare l’ultimo giorno del Carnevale con “Itinerari in maschera”, l’evento organizzato dal MeMus Museo e Archivio Storico del Teatro San Carlo, con tre esperienze guidate che vi faranno trascorrere una giornata diversa, all’insegna della tradizione, del divertimento e dell’arte.

Messina e l’arte del circo

A Messina, infine, il Martedì Grasso è contraddistinto da una grande festa caratterizzata da uno spettacolo comico circense viaggiante proposto da Davide Masi, in arte Mister David, Francisco Rojas in arte Mister Divynetz, e Andreanne Thiboutot, a arricchito da una degustazione di dolci tipici preparati da un istituto alberghiero della città sicula.

I tre artisti circensi coinvolgeranno il pubblico con le loro acrobazie: Masi, specialista di equilibrismo su monociclo, attrezzi instabili e rullo oscillante, si esibirà in numeri di cabaret e performance di giocoleria; il cileno Rojas proporrà una performance mista di processi tecnici, di fusione tra se stesso e l’estensione del suo corpo, che prende vita nella ruota, e con essa si muove e gira nello scenario a 360°, eseguendo contemporaneamente figure acrobatiche e di ballo sorprendenti; mentre, la canadese Andrèanne elegante, disinvolta e spensierata offrirà uno spettacolo romantico di hula hoop.