Fernando Pessoa in questa breve poesia intitolata “Voglio, avrò” ci invita a non arrenderci mai nella vita. A inseguire i nostri sogni a tutti i costi.

Perseverare nella vita e non arrendersi mai è fondamentale. Essere decisi su ciò che si vuole realmente diventa il carburante per saper affrontare con forza ogni momento, anche e soprattutto con le difficoltà.

In questa poesia intitolata “Voglio, avrò” Fernando Pessoa, poeta e aforista portoghese, ci parla con poche parole di quel che significa essere decisi di andare avanti per la propria strada, traducendo in parole i moti dell’animo umano.

“Voglio, avrò”, la poesia

Voglio, avrò —

se non qui,

in altro luogo che ancora non so.

Niente ho perduto.

Tutto sarò.

L’importanza di non arrendersi mai

La poesia di Pessoa inizia con il verbo “voglio”, poi declinato al futuro “vorrò”. Perché? Perché anche se non posso avere in questo momento determinate cose, le potrò avere un futuro. Un futuro c’è sempre, se non qui, altrove, in “un altro luogo che ancora non so”.

Niente è perduto, scrive il poeta. Niente è realmente finito finché si può essere tutto ciò che si vuole.

Se la vita cambia, noi cambiamo con lei. Se questo presente ci blocca le mani, le gambe, le iniziative, noi, dentro di noi, dobbiamo imparare a nutrire la perseveranza. In maniera lucida, come Pessoa insegna.

Abituati come eravamo ad avere sempre tutto velocemente e senza troppi sforzi, abbiamo compreso negli ultimi anni come spesso sia difficile non mollare alle prime difficoltà.

Molte, troppe persone, sono solite abbandonare tutto quello che avrebbero potuto essere o costruire perché non possiedono la capacità di tenere duro contro le avversità.

Il significato di “Voglio, avrò” è intrinsecamente legato al non arrendersi mai, al rialzarsi quando si cade. Ma non finisce qui, perché non arrendersi significa anche avere il coraggio di combattere e migliorare sé stessi. Perché non c’è progresso se si sta sempre fermi nei porti sicuri.

Fernando Pessoa

La vita

Fernando António Nogueira Pessoa, nato a Lisbona il 13 giugno 1888 e morto a soli 47 anni, a causa di problemi epatici, sempre a Lisbona il 30 novembre del 1935, è stato un importante poeta, scrittore e aforista portoghese. Pessoa è considerato uno dei maggiori poeti di lingua portoghese. Basti pensare che per il suo valore è comparato a Camões, il padre della letteratura portoghese.

Il critico letterario Harold Bloom lo ha definito, accanto a Pablo Neruda, il poeta più rappresentativo del XX secolo. Fernando Pessoa ha vissuto in Sudafrica per molti anni, perciò è comprensibile che l’inglese abbia giocato un ruolo fondamentale nella sua vita. Traduceva, lavorava, scriveva, studiava e perfino pensava in inglese.

L’autore di “Voglio, avrò” ha vissuto una vita fatta di discrezione e semplicità, trovando espressione nel giornalismo, nella pubblicità, nel commercio e, principalmente, nella letteratura. A questo proposito, è interessante notare come Pessoa abbia deciso di scomporre la sua identità poetica in diverse altre personalità, definite eteronimi.

Gli eteronimi

Fernando Pessoa ha sempre fatto uso nel corso della sua vita degli “eteronimi”, delle autentiche personalità poetiche, con cui il poeta portoghese ha sperimentato per tutta la sua vita. Gli eteronimi più presenti nell’attività letteraria di Pessoa sono 3, Alvaro de Campos, Ricardo Reis, Alberto Caeiro, con l’aggiunta di un ortonimo, quello di Fernando Pessoa, anch’esso rintracciabile come una personalità distinta da quella dell’individuo Pessoa, l’ennesima persona poetica, insomma.

A proposito di questa innovazione poetica, l’autore scriveva in una lettera ad Adolfo Casais Monteiro del 13 gennaio del 1935:

“Fin da bambino ho avuto la tendenza a creare intorno a me un mondo fittizio, a circondarmi di amici e conoscenti che non erano mai esistiti.”

E ancora, sull’origine degli eteronimi:

“Ricordo quello che mi sembra sia stato il mio primo eteronimo o, meglio, il primo conoscente inesistente: un certo Chevalier de Pas di quando avevo 6 anni, attraverso il quale scrivevo lettere a me stesso, e la cui figura, non del tutto vaga, ancora colpisce quella parte del mio affetto che confina con la nostalgia”.

L’autore di “Voglio, avrò” è sempre stato molto interessato al rapporto che intercorre fra l’identità, la personalità e il sé, e praticamente tutta la sua produzione letteraria è incentrata su queste tematiche, oltre che sul dubbio esistenziale e sulla fugacità del presente.

© Riproduzione Riservata