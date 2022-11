“Questo” di Fernando Pessoa, riflessioni sull’identità e sulla finzione poetica

la poesia

In occasione dell'anniversario della scomparsa di Fernando Pessoa, ricordiamo il grande poeta portoghese leggendo "Questo", un componimento con cui l'autore riflette sul concetto di finzione poetica e sull'identità.

Il 30 novembre del 1935 ci lasciava Fernando Pessoa, una delle figure più autorevoli di sempre nel campo della poesia portoghese. Paragonato dalla critica al grande poeta Camões per la portata innovatrice della sua produzione letteraria, per il successo raggiunto dalle sue opere e la sua singolarità nei confronti del resto degli autori a lui contemporanei.

In occasione dell’anniversario della sua scomparsa, ricordiamo Pessoa attraverso “Questo”, una significativa poesia che l’autore portoghese dedica alla finzione poetica e all’identità, tematiche che gli sono sempre state molto care e che hanno decretato la sua fama nel mondo intero.

Questo di Fernando Pessoa

Dicon che fingo o mento

quanto io scrivo. No:

semplicemente sento

con l’immaginazione,

non uso il sentimento. Quanto traverso o sogno,

quanto finisce o manco

è come una terrazza

che dà su un’altra cosa.

É questa cosa che è bella. Così, scrivo in mezzo

a quanto vicino non è:

libero dal mio laccio,

sincero di quel che non è.

Sentire? Senta chi legge.

Isto di Fernando Pessoa

Dizem que finjo ou minto

Tudo que escrevo. Não.

Eu simplesmente sinto

Com a imaginação.

Não uso o coração. Tudo o que sonho ou passo,

O que me falha ou finda,

É como que um terraço

Sobre outra coisa ainda.

Essa coisa é que é linda. Por isso escrevo em meio

Do que não está ao pé,

Livre do meu enleio,

Sério do que não é.

Sentir? Sinta quem lê!