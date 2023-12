“Ti porterei nel mio mondo”, la commovente poesia sulla disabilità

Domani, 3 dicembre, si celebra la Giornata internazionale della disabilità. Per l’occasione, abbiamo pensato di proporvi “Ti porterei nel mio mondo“, una toccante poesia scritta da Vincenzo, ragazzo affetto da distrofia muscolare che amava la vita e la poesia.

Era un giovane pieno di interessi, appassionato di ingegneria aerospaziale. La poesia, insieme alla storia di Vincenzo e tanti approfondimenti sul mondo della disabilità, è fruibile sul sito Ability Channel.

La Giornata internazionale della disabilità costituisce una preziosa occasione per ritornare a un tema importante e delicato come quello della difesa dei diritti delle persone affette da disabilità.

La sensibilizzazione della collettività, così come la volontà di approcciarsi a un mondo che troppo spesso rimane celato ai nostri occhi, rappresentano i motivi da cui è nata la ricorrenza, che anche il Ministero intende celebrare:

Leggendo le parole semplici ed emozionanti di “Ti porterei nel mio mondo”, riceviamo la conferma di quanto sia importante la poesia nelle nostre vite.

Attraverso questi versi, Vincenzo ha trovato un canale incisivo per estroflettere il suo mondo interiore, per esprimere tutto quello che nella vita di tutti i giorni non è facile trasmettere.

Forse è per questa ragione che “Ti porterei nel mio mondo” è così forte: sembra quasi che questa poesia contenga l’anima di Vincenzo.

Ti porterei nel mio mondo

dove il bene è una sfumatura del male

ove vi è una guerra perenne tra demoni e angeli

dove la luce dell’insicurezza illumina i paesaggi

dove la luce delle stelle illumina le notti

questo mondo è dentro me

Ti porterei con me

per farti vedere che anche nel mio mondo crescono fiori

per farti sentire i pianti dei bambini che nascono anche qui

per mostrarti che anche un angelo ed un demone possono amarsi

per mostrarti quel che c’è dentro me

solo dentro me

Ti porterei con me

per farti sentire il freddo di questo mondo

per farti vedere le distese di ghiaccio di qui

per farti vedere che in queste lande ghiacciate una fiaccola c’è

una piccola luce di speranza c’è

il tepore di questo piccolo fuoco ti farei assaporare

il tepore che è dentro me

solo dentro me

Non potrai mai spegnerlo

perché è dentro me

solo dentro me…