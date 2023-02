Sylvia Plath, l’illusione e la realtà nella poesia “Canto del fuoco”

L’11 febbraio 1963 ci lasciava Sylvia Plath. A sessant’anni dalla scomparsa di questa magnifica poetessa, vogliamo ricordarla con un componimento, intitolato “Canto del fuoco”, che ci fa entrare prepotentemente nella visione della grande autrice.

Sylvia Plath, con i suoi versi, ha raccontato l’essere donna, l’amore totalizzante, la speranza, la disillusione, il dolore e perfino la morte. In “Canto del fuoco” riusciamo a leggere tutte queste tematiche, legate insieme dall’ambientazione mitica del Giardino dell’Eden e dal soggetto della poesia, con cui la scrittrice invita ad amare di un amore bruciante, che non può guarire le ferite, né può ricondurre il mondo al suo stato di puro equilibrio primordiale.

Ciò che possono fare due amanti è soltanto condividere il dolore, la confusione e la disillusione di chi è calato in una realtà descritta come un “mucchio di letame dove tutto è intricato tanto/che nessuna indagine precisa/potrebbe sbloccare/la presa furba che frena ogni nostro gesto fulgente,/riportandolo alla fanga primordiale sotto un cielo guasto”.

“Born green we were

to this flawed garden,

but in speckled thickets, warted as a toad,

spitefully skulks our warden,

fixing his snare

which hauls down buck, cock, trout, till all most fair

is tricked to faulter in split blood.

Now our whole task’s to hack

some angel-shape worth wearing

from his crabbed midden where all’s wrought so awry

that no straight inquiring

could unlock

shrewd catch silting our each bright act back

to unmade mud cloaked by sour sky.

Sweet salts warped stem

of weeds we tackle towards way’s rank ending;

scorched by red sun

we heft globed flint, racked in veins’ barbed bindings;

brave love, dream

not of staunching such strict flame, but come,

lean to my wound; burn on, burn on”.