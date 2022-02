“Subito a me il cuore”, la poesia di Saffo sulla bellezza di un nuovo amore

poesia d'amore

Subito a me il cuore. Saffo, la poetessa greca che ha ispirato Catullo e tanti altri poeti romantici, scrisse questa poesia sulla bellezza di un nuovo amore. Le prime emozioni, i primi brividi, i primi pensieri che nascono davanti ad un nuovo amore, focoso, imprevisto.

Emozioni che non cambiano, rimangono immutate nei secoli e nelle generazioni.

La poesia “Subito a me il cuore”

Subito a me il cuore si agita nel petto

solo che appena ti veda, e la voce

non esce, e la lingua si spezza.

Un fuoco sottile affiora rapido alla pelle,

e gli occhi più non vedono

e rombano le orecchie.

L’amore immutabile che ci fa sentire vivi

Il cuore si agita quando ci troviamo di fronte ad un nuovo fuoco, un nuovo amore. I sintomi di un corpo che va in tilt ci invadono: la voce non esce e la lingua si spezza. Tutto sembra di un blackout totale. Saffo parla così dell’amore, in quella fase iniziale e nuova, che ancora oggi è caratterizzata dalle stesse sensazioni. La sua poesia è corsa nei secoli, tra le strade di diverse culture e arriva qui, a noi, facendoci rendere conto di quanto l’amore sia un sentimento immutabile.

La poetessa scrive del fuoco, un fuoco che affiora sulla pelle, che ci fa sentire vivi e caldi, pronti ad accogliere l’imprevedibile. Tutto si annebbia, tutto rimane in silenzio. Si è solo immersi in questa emozione totalizzante che solo Saffo sa descrivere così visceralmente.

Chi era Saffo

Saffo è stata una poetessa greca antica. Già nell’antichità Saffo, a causa della bellezza dei suoi componimenti poetici e della conseguente notorietà acquisita presso gli ambienti letterari dell’epoca, fu oggetto di vere e proprie leggende, poi riprese e amplificate nei secoli a venire, specie nel momento in cui, a partire dal XIX secolo, la sua poesia divenne paradigma dell’amore omosessuale femminile, dando origine al termine “saffico”.

Gli studiosi della biblioteca di Alessandria suddivisero l’opera della poetessa in otto o forse nove libri, organizzati secondo criteri metrici: il primo libro, ad esempio, comprendeva i carmi composti in strofe saffiche, ed era composto da circa 1320 versi. Di questa produzione ci rimangono oggi pochi frammenti: l’unico componimento conservatoci integro dalla tradizione è il cosiddetto Inno ad Afrodite (fr. 1 V.), con cui si apriva il primo libro dell’edizione alessandrina della poetessa. In questo testo, composto secondo i criteri dell’inno cletico, Saffo si rivolge alla dea Afrodite chiedendole di esserle alleata riguardo a un amore non corrisposto.