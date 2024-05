“Tramontata è la luna”, la sensuale poesia di Saffo che racconta il desiderio

Così come tramonta la luna, anche la giovinezza appassisce, lasciando spazio alla solitudine e al desiderio. Con “Tramontata è la luna“, la poetessa greca Saffo racconta lo sfiorire del tempo, la natura della solitudine e la forza del desiderio. La leggiamo nella traduzione di Salvatore Quasimodo, che nasconde qualcosa di speciale.

Salvatore Quasimodo, celebre poeta del Novecento italiano, ha dedicato molto del suo studio giovanile alla traduzione dei poeti lirici greci.

Dalla traduzione e da un grandioso labor limae, è nato un volume di “Lirici greci” che nel 1942 è stato pubblicato da Zanichelli e da allora non ha cessato di affascinare lettrici e lettori che per la prima volta hanno avuto modo di avvicinarsi alla poesia classica.

Con il suo lavoro, Quasimodo ha cercato di mantenere intatto lo spirito delle fonti, rendendole in una traduzione emozionante, incisiva, capace di rimanere impressa nel cuore. Non sempre la forma del testo d’arrivo rispecchia quella del testo di partenza: è bene saperlo. Quando si traduce, si operano scelte, e ogni scelta implica una perdita.

Nel caso specifico, si perde un po’ dell’originalità della forma, della versificazione, della sonorità. Ma lo spirito rimane intatto.

Tramontata è la luna

e le Plejadi a mezzo della notte;

anche giovinezza già dilegua,

e ora nel mio letto resto sola.

Scuote l’anima mia Eros,

come vento sul monte

che irrompe entro le querce;

e scioglie le membra e le agita,

dolce amaro indomabile serpente.

Ma a me non ape, non miele;

e soffro e desidero.