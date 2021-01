Oggi è il Blue monday, il giorno più triste dell’anno. Una ricerca scientifica di qualche anno fa, basandosi su delle statistiche, ha affermato che il 3 lunedì dell’anno sia il più triste di tutti. Così, condizionati un po’ da questo, ci svegliamo un po’ demotivati e negativi… Tanto, abbiamo una scusa, no?

Eppure c’è una poesia di Charlie Chaplin, intitolata proprio “sorridi”, ed una poesia perfetta per cogliere quello che di positivo, ottimistico, buono, luminoso e speranzoso potrebbe esserci anche in una giornata come questa.

Sorridi nonostante tutto

Charlie Chaplin ha fatto del sorriso il filo conduttore della sua filosofia cinematografica. La sua intera produzione si basa proprio sulla capacità di far ridere e riflettere nello stesso momento. Chaplin era un uomo dedito alla vita. In questa poesia, elenca una serie di motivazioni che potrebbero farci perdere la speranza o la positività ma che, invece, grazie al sorriso, ci potrebbero aiutare ad andare avanti. Sì, perché per lui, nella vita, si va avanti solo se si sa sorridere. Sorridere attraverso la paura e il dolore, come scrive Chaplin, perché solo così potremo scoprire il domani.

Anche in mezzo alle lacrime, al dolore che ci segna la faccia, vale sempre la pena di sorridere. Almeno di provarci, di provarci ancora, così da capire che i giorni passano e la vita va vissuta a pieno. Sorridi, sorridi, sorridi, ripete scrivendo insistentemente Chaplin. Perché questo è il motore di tutto, la speranza e la positività. Perciò anche se oggi è scientificamente il giorno più triste dell’anno, tu, sorridi.

La poesia “Sorridi” di Charlie Chaplin

Sorridi, anche se il cuore ti duole

sorridi, anche se si sta spezzando

quando ci sono nuvole nel cielo

ci passerai sopra

se sorridi attraverso

la tua paura e al dolore

sorridi e forse domani

scoprirai che la vita vale ancora

la pena di essere vissuta

se tu solo sorridi

illumini il tuo viso di tristezza

e nascondi ogni traccia di contentezza

ma anche se una lacrima sta per scendere

è quello il momento in cui devi

continuare a provare

sorridi, a che serve piangere?

scoprirai che la vita vale ancora

la pena di essere vissuta

se tu solo sorridi

anche se il cuore ti duole

sorridi, anche se si sta spezzando

quando ci sono nuvole nel cielo

ci passerai sopra

se sorridi attraverso

la tua paura e al dolore

sorridi e forse domani

scoprirai che la vita vale ancora

la pena di essere vissuta

se tu solo sorridi

è il momento in cui devi continuare

a sorridere, a che serve piangere?

scoprirai che la vita vale ancora

la pena di essere vissuta

se tu solo sorridi.

Stella Grillo

© Riproduzione Riservata