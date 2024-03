“Solo un papà” di Edgar Guest, la poesia che ogni padre vorrebbe ascoltare

Solo un papà (Only a Dad) di Edgar Albert Guest è la poesia che ogni papà vorrebbe ascoltare dai propri figli. La poesia ideale per il 19 marzo, la festa del papà.

Edgar Guest esprime tutta l’ammirazione e l’apprezzamento per il padre. ll suo papà, come molti altre simili, soffrono per garantire una vita migliore alle loro famiglie. I padri mettono da parte la propria felicità per offrire una vita e un futuro ai figli.

Pur essendo “solo un padre”, quest’uomo fa tutto il possibile ogni giorno per gratificare i suoi figli. Questo significa lavorare duramente per una paga minima, non essere apprezzato nella sua vita quotidiana e mettere da parte ciò che desidera nella vita per rendere felici i suoi familiari. È il “migliore degli uomini” cosi come tantissimi altri uomini costretti a subire le pressioni della vita.

Questa poesia contiene volutamente pochi dettagli sull’identità del padre, proprio perché l’autore voleva dedicarla a tuti i papà.

Only a Dad, Solo un papà fa parte della raccolta A Heap o’ Livin’ pubblicata per la prima volta dal The Reilly & Lee Co. nel 1916.

Solo un papà di Edgar Guest

Il mio papà con la faccia stanca,

Torna a casa dalla corsa quotidiana,

Portando poco oro o fama

Per dimostrare quanto bene ha giocato la partita;

Ma è felice nel suo cuore che i suoi gioiscano

di vederlo arrivare e di sentire la sua voce.

Solo un papà con una nidiata di quattro figli,

Uno dei dieci milioni di uomini o più

Che si muovono nella lotta quotidiana,

Sopportando le frustate e i disprezzi della vita,

Senza mai un lamento di dolore o di odio,

Per il bene di coloro che a casa aspettano.

Solo un padre, né ricco né orgoglioso,

Solo uno dei tanti che si affollano

Che lavora e si sforza giorno per giorno,

Affrontando qualsiasi cosa gli capiti a tiro,

Tacendo ogni volta che i duri condannano,

E sopportare tutto per amore loro.

È solo un papà, ma dà tutto se stesso

Per spianare la strada ai suoi figli piccoli,

Facendo, con coraggio severo e arcigno,

le azioni che suo padre ha fatto per lui.

Questi i versi che scrivo per lui:

Solo un papà, ma il migliore degli uomini.

********************************

Only a Dad, Edgar Albert Guest

Only a dad, with a tired face,

Coming home from the daily race,

Bringing little of gold or fame,

To show how well he has played the game,

But glad in his heart that his own rejoice

To see him come, and to hear his voice.

Only a dad, with a brood of four,

One of ten million men or more.

Plodding along in the daily strife,

Bearing the whips and the scorns of life,

With never a whimper of pain or hate,

For the sake of those who at home await.

Only a dad, neither rich nor proud,

Merely one of the surging crowd

Toiling, striving from day to day,

Facing whatever may come his way,

Silent, whenever the harsh condemn,

And bearing it all for the love of them.

Only a dad, but he gives his all

To smooth the way for his children small,

Doing, with courage stern and grim,

The deeds that his father did for him.

This is the line that for him I pen,

Only a dad, but the best of men.