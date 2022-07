Kavafis e gli amori sfioriti nella poesia “Il sole del pomeriggio”

Konstantinos Kavafis ha cercato, con la sua produzione, di riproporre le tematiche e i valori cari ai poeti classici per trasmetterli ai lettori dell’età moderna: operazione più che riuscita, se pensiamo a quanto sia apprezzata la sua poesia oggi in tutto il mondo.

Basti pensare ad una delle poesie più celebri, “Itaca”, che attraverso il richiamo al mito di Ulisse allude all’esperienza del viaggio che ciascuno di noi intraprende nel momento stesso in cui viene alla luce e guarda con occhi nuovi e straniati il mondo per la prima volta.

“Quando ti metterai in viaggio per Itaca

devi augurarti che la strada sia lunga,

fertile in avventure e in esperienze”.